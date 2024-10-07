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Бурятия

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Вместе с главой МЧС по Ростовской области Путин уволил еще семь генералов
Помимо Сергея Филиппова, руководящих должностей в различных ведомств лишились еще семь человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники.
7 октября, 12:16
В Ростовской области нашли место, где можно загадать желание
Ростовская область вошла в десяток регионов России, где можно загадать желание. Уникальное место расположено в станице Старочеркасской Аксайского района.
23 сентября, 20:05
2023
«Ушла из школы»: в Ростове трое суток не могут разыскать пропавшую школьницу
24 ноября 2023, 12:34
Пропавшую в Бурятии школьницу через два месяца нашли в Таганроге
В Ростовской области разыскали 16-летнюю девушку, которая пропала в Бурятии, сообщили в МВД республики.
12 октября 2023, 08:49
Наказаны виновные в проблемах с выплатами лечившемуся в Ростове бойцу СВО
Проходящий в Ростове-на-Дону лечение раненый участник спецоперации не мог получить справку для выплат, сообщила в «ВКонтакте» уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.
25 сентября 2023, 10:52
Опасен ли для Ростовской области новый штамм коронавируса «Эрис»
31 августа 2023, 06:42

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