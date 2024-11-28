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Бутылки

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2024
Ростовская таможня изъяла 70 тысяч флаконов для поддельной бытовой химии
28 ноября, 12:57
На продуктовом рынке под Ростовом нашли почти 600 литров поддельной Coca-Cola
29 октября, 05:03
Пункты приема бутылок откроют для жителей Ростовской области
Несколько пунктов приема бутылок из стекла откроют в Ростовской области, сообщает «Молот».
4 сентября, 07:57
Отдыхающие завалили рощу на Береговой в Ростове бытовым мусором после пикников
10 июня, 08:16
2023
Суд в Ростове оценит законность ареста Героя России по обвинению в убийстве девушки
10 ноября 2023, 09:11
Полиция прокомментировала слухи о стрельбе из бара по людям в Таганроге
30 июля 2023, 11:44
Подростка осудили в Ростове-на-Дону за попытку поджечь здание военкомата
В Ростове-на-Дону огласили приговор несовершеннолетнему, который намеревался совершить поджог военкомата, сообщил RostovGazeta источник в суде.
3 июля 2023, 06:32

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