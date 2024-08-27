Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 17 января 1963, г.Калининград
Образование: Закончила Ростовский медицинский институт
Семейное положение: Замужем
С 2004 г. министр здравоохранения Ростовской области. До этого работала заместителем Главы Администрации Багаевского района Ростовской области и первым заместителем исполнительного директора РОФОМСа.
Заместитель Главы Администрации Багаевского района Ростовской области
Первый заместителем исполнительного директора РОФОМСа
Министр здравоохранения Ростовской области
Законопроект о запрете бэби-боксов необходим, так как они провоцируют матерей на отказ от детей, могут служить в качестве алиби для убийц младенцев и использоваться террористами. "Я считаю, это нежизненная идея. Больше похожа на пиар-акцию производителей этих ящиков. Женщина, которая сознательно отказывается от ребенка, делает это еще в роддоме. А кто хочет избавиться, тому не помогут и боксы", - заявила министр здравоохранения Быковская Татьяна Юрьевна. Кроме того, по мнению Быковской, государство не в силах обеспечить тяжелобольных детей достаточным финансированием на лечение.
На строительство нового корпуса БСМП в Таганроге потратят 1,7 миллиарда рублей, рассказала на встрече с журналистами министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Юрьевна Быковская.
Здоровье водителей Ростова нужно проверять, чтобы не умирали во время рейсов, рассказала министр здравоохранения Татьяна Быковская. "В разговорах о безопасности мы говорим, что водитель транспортного средства должен также соответствовать тем требованиям, которые к нему предъявляются", – сообщила она.
В обязательные школьные тесты на наркотики с 2017 года будут включены 5 видов веществ вместо 3, рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Дорогостоящие лекарства от редких заболеваний необходимо закупать в том числе из средств федерального бюджета, а не только из регионального, считает министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Более чем в половине случаев заражение ВИЧ-инфекцией в Ростовской области происходит через заражённую иглу, заявила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
В Ростовской области на сегодняшний день наблюдается дефицит анестезиологов-реаниматологов в связи с непопулярностью данной специальности у молодых врачей, рассказала руководитель министерства здравоохранения Татьяна Быковская. По мнению министра, в селах области не будет врачей узких специальностей.
Заражение ВИЧ-инфекцией в Ростовской области происходит через заражённую иглу более чем в половине случаев, заявила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
В Ростовской области на сегодняшний день наблюдается дефицит анестезиологов-реаниматологов в связи с непопулярностью данной специальности у молодых врачей, рассказала в пятницу на встрече с журналистами руководитель министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
В селах Ростовской области не будет врачей узких специальностей, рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Дорогостоящие лекарства от редких заболеваний необходимо закупать в том числе из средств федерального бюджета, а не только из регионального, считает министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
На строительство нового корпуса БСМП в Таганроге потратят 1,7 миллиарда рублей, рассказала в пятницу на встрече с журналистами министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Законопроект о запрете бэби-боксов необходим, так как они провоцируют матерей на отказ от детей, могут служить в качестве алиби для убийц младенцев и использоваться террористами, уверены опрошенные RostovGazeta эксперты.
В обязательные школьные тесты на наркотики с 2017 года будут включены 5 видов веществ вместо 3, рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.