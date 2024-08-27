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Быковская Татьяна Юрьевна

Быковская Татьяна Юрьевна

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 17 января 1963, г.Калининград

Образование: Закончила Ростовский медицинский институт

Семейное положение: Замужем

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Резюме

С 2004 г. министр здравоохранения Ростовской области. До этого работала заместителем Главы Администрации Багаевского района Ростовской области и первым заместителем исполнительного директора РОФОМСа.

Биография

1992 - 2001

Заместитель Главы Администрации Багаевского района Ростовской области

2001 - 2004

Первый заместителем исполнительного директора РОФОМСа

2004 - По настоящее время

Министр здравоохранения Ростовской области

Медиапортрет

Медиапортрет

Законопроект о запрете бэби-боксов необходим, так как они провоцируют матерей на отказ от детей, могут служить в качестве алиби для убийц младенцев и использоваться террористами. "Я считаю, это нежизненная идея. Больше похожа на пиар-акцию производителей этих ящиков. Женщина, которая сознательно отказывается от ребенка, делает это еще в роддоме. А кто хочет избавиться, тому не помогут и боксы", - заявила министр здравоохранения Быковская Татьяна Юрьевна. Кроме того, по мнению Быковской, государство не в силах обеспечить тяжелобольных детей достаточным финансированием на лечение.

На строительство нового корпуса БСМП в Таганроге потратят 1,7 миллиарда рублей, рассказала на встрече с журналистами министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Юрьевна Быковская.

Здоровье водителей Ростова нужно проверять, чтобы не умирали во время рейсов, рассказала министр здравоохранения Татьяна Быковская. "В разговорах о безопасности мы говорим, что водитель транспортного средства должен также соответствовать тем требованиям, которые к нему предъявляются", – сообщила она.

В обязательные школьные тесты на наркотики с 2017 года будут включены 5 видов веществ вместо 3, рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Дорогостоящие лекарства от редких заболеваний необходимо закупать в том числе из средств федерального бюджета, а не только из регионального, считает министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Более чем в половине случаев заражение ВИЧ-инфекцией в Ростовской области происходит через заражённую иглу, заявила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

В Ростовской области на сегодняшний день наблюдается дефицит анестезиологов-реаниматологов в связи с непопулярностью данной специальности у молодых врачей, рассказала руководитель министерства здравоохранения Татьяна Быковская. По мнению министра, в селах области не будет врачей узких специальностей.

Материалы СМИ

Больше половины ВИЧ-инфицированных заражаются через иглу на Дону

Заражение ВИЧ-инфекцией в Ростовской области происходит через заражённую иглу более чем в половине случаев, заявила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

На Дону наблюдается дефицит врачей-анестезиологов

В Ростовской области на сегодняшний день наблюдается дефицит анестезиологов-реаниматологов в связи с непопулярностью данной специальности у молодых врачей, рассказала в пятницу на встрече с журналистами руководитель министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Села Ростовской области оставят без врачей узких специальностей

В селах Ростовской области не будет врачей узких специальностей, рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Ростовской области не хватает средств для борьбы с редкими болезнями

Дорогостоящие лекарства от редких заболеваний необходимо закупать в том числе из средств федерального бюджета, а не только из регионального, считает министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Новый корпус Таганрогской БСМП построят за 1,7 млрд рублей

На строительство нового корпуса БСМП в Таганроге потратят 1,7 миллиарда рублей, рассказала в пятницу на встрече с журналистами министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Бэби-боксы провоцируют матерей-убийц и террористов, уверены на Дону

Законопроект о запрете бэби-боксов необходим, так как они провоцируют матерей на отказ от детей, могут служить в качестве алиби для убийц младенцев и использоваться террористами, уверены опрошенные RostovGazeta эксперты.

Ростовских школьников начнут проверять на амфетамины и спайсы

В обязательные школьные тесты на наркотики с 2017 года будут включены 5 видов веществ вместо 3, рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

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2024
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