Законопроект о запрете бэби-боксов необходим, так как они провоцируют матерей на отказ от детей, могут служить в качестве алиби для убийц младенцев и использоваться террористами. "Я считаю, это нежизненная идея. Больше похожа на пиар-акцию производителей этих ящиков. Женщина, которая сознательно отказывается от ребенка, делает это еще в роддоме. А кто хочет избавиться, тому не помогут и боксы", - заявила министр здравоохранения Быковская Татьяна Юрьевна. Кроме того, по мнению Быковской, государство не в силах обеспечить тяжелобольных детей достаточным финансированием на лечение.