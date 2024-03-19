«Такой пиар-ход»: эколог рассказал, как акция «Час Земли» влияет на экологию Ростова

Проведение в Ростовской области акции «Час Земли» вызывает больше вопросов, чем ожидаемой пользы, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.