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Человек

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2024
Начали гибнуть утки: смертельно опасный грипп обнаружили в Ростовской области
На территории Ростовской области выявили птичий грипп, смертельно опасный для человека и животных, сообщает администрация хутора Бакланники Семикаракорского района.
3 октября, 17:00
Россиянам рассказали, как человеческий мозг воспринимает и отслеживает время
Ученные продемонстрировали, как люди чувствуют время. Мозговая активность меняется в зависимости от деятельности человека, сообщает «Новая Хакасия».
23 июля, 10:41
Сотни змей усеяли побережье Волго-Донского канала
6 апреля, 07:23
Астрологи рассказали жителям Ростовской области о влиянии ретроградного Меркурия
30 марта, 16:17
2023
«Внутри находится пенсионерка»: старинное здание полыхает в Ростове-на-Дону
7 ноября 2023, 12:27
Жителя в Ростовской области арестовали за нападение с ножом на человека
16 сентября 2023, 17:52
Жители Ростовской области сообщили о трупах у озера Маныч-Гудило
В Ростовской области в районе озера Маныч-Гудило массово погибли птицы, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».
6 сентября 2023, 09:12
Заполонившие Азовское море медузы превратили воду в кисель
В Азовском море на территории Ростовской области появилось огромное количество медуз, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов».
14 августа 2023, 08:52
Суд пересмотрит дело майора, насмерть сбившего мужчину под Батайском
Ростовский областной суд пересмотрит дело бывшего полицейского Романа Лобанова, который на автомобиле насмерть сбил человека, говорится в документах суда.
20 июля 2023, 07:37

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