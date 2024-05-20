Чемпионат России

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Май
Карпин рассказал, останется ли в ФК «Ростов» после провального сезона
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин собирается остаться на следующий сезон, несмотря на итоги этого года, прозвучало на пресс-конференции.
20 мая, 06:57
Март
Дети из Ростовской области были в «Крокусе» во время теракта
23 марта, 07:38
Декабрь 2023
Футбольный матч ЦСКА — «Ростов» могут отменить из-за снегопада
3 декабря 2023, 10:46
Ноябрь 2023
«Не играли. Это катастрофа»: Карпин рассказал о поражении «Ростова» перед «Спартаком»
13 ноября 2023, 10:30
Главного тренера ФК «Ростов» Карпина оштрафовали на 30 тысяч рублей
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин может получить штраф за нарушение во время матча с «Оренбургом», об этом сообщили на портале «Матч!».
9 ноября 2023, 14:04
Сентябрь 2023
Тренер ФК «Ростов» Карпин прокомментировал упущенную победу в матче с «Уралом»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал упущенной победой результат матча с «Уралом», прозвучало на послематчевой пресс-конференции.
30 сентября 2023, 05:32
ФК «Ростов» обыграл «Рубин» в серии пенальти
20 сентября 2023, 16:54
Тренер ФК «Ростов» Карпин объяснил упущенную победу в матче против «Балтики»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал нервозность причиной результата матча с «Балтикой», пишут СМИ.
17 сентября 2023, 04:25
ФК «Ростов» не смог обыграть «Балтику» в матче чемпионата России
17 сентября 2023, 04:09
ФК «Ростов» на своем поле проиграл «Динамо»
3 сентября 2023, 19:26
Июль 2023
ФК «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом», пропустив в добавленное время
30 июля 2023, 08:26
Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Факелом»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин раскритиковал игру своих подопечных после победы над «Факелом», говорится на сайте ФК.
24 июля 2023, 05:19

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