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Черепно-мозговая травма

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2024
Жительница Батайска упала с железнодорожного моста
Женщина упала с ж/д моста в районе Красного сада. Как сообщает telegram-канал «Че по Ростову» со ссылкой на очевидцев, жительница Батайска чудом выжила, но попала в больницу.
3 декабря, 19:29
Ожоги и открытый перелом: что стало с работниками после взрыва на заводе в Шахтах
17 января, 14:08
2023
Приговор огласили по делу об убийстве человека табуретом в Ростовской области
В Ростовской области огласили приговор мужчине, который убил знакомого, сообщили в региональном УСКР.
24 октября 2023, 12:11
Подростка арестовали за жестокое убийство мужчины в Ростовской области
В Ростовской области 17-летний житель Донецка избил до смерти незнакомца, сообщили в региональном УСКР.
7 сентября 2023, 11:54
Труп мужчины с пробитой головой обнаружили в Морозовске в гараже 3 июля
В Ростовской области в одном из гаражей обнаружили тело человека с поврежденной головой, сообщают СМИ.
4 июля 2023, 06:53

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