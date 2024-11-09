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Чертково

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Радио и телевидение будут отключать в Ростовской области с 11 ноября
В Ростовской области ожидаются перебои в работе телерадиосигнала в течение рабочей недели, с 11 по 15 ноября, сообщает РТРС.
9 ноября, 06:33
Жара в Ростовской области побила рекорд 77-летней давности
В городе Чертково Ростовской области температура воздуха достигла рекордных отметок, сообщил центр погоды «Фобос».
1 апреля, 13:25
2023
Появилось новое место пересечения пешеходами границы Ростовской области и ЛНР
В поселке Чертково Ростовской области стал доступен переход, по которому можно попасть в населенный пункт Меловой ЛНР, сообщили в Минтранспорта региона.
6 июля 2023, 06:48

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