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Чистая прибыль

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Февраль
В Ростовской области продают джинсовый бизнес за 39 млн рублей
В Ростовской области продают два предприятия по производству джинсы в Батайске и на территории региона, сведения об этом появились на портале объявлений.
28 февраля, 10:30
Таганрогский металлургический завод попал под санкции США
Таганрогский металлургический завод попал под действие очередного пакета санкций США, об этом сообщили донские СМИ.
24 февраля, 18:08
Сентябрь 2023
ТЦ «Горизонт» в Ростове хочет получить 400 тыс рублей за сорванные переговоры
«Торговый комплекс Горизонт» в Ростове-на-Дону подал иск в суд к компании «Вапар шоп», говорится в материалах арбитражного суда.
16 сентября 2023, 11:16
Август 2023
Акционер ростовского мясокомбината оспаривает ликвидацию предприятия
25 августа 2023, 05:44
Иск на 17 млн передали к «Ростовскому зерновому терминалу» из-за загрязнения Дона
С «Ростовского зернового терминала» хотят взыскать несколько миллионов рублей за ущерб природе, говорится в документах арбитражного суда.
17 августа 2023, 10:27

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