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ЧП в Ростове

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2024
В полиции рассказали, что случилось в отеле Marins Park Hotel в центре Ростова
8 ноября, 12:02
Появились кадры с места крупного пожара на складе с лекарствами в Ростове
30 октября, 08:28
Неадекватный мужчина бросался с ножом на прохожих на Западном в Ростове
24 октября, 05:29
2023
Ураганный ветер повалил деревья и повредил крышу в Ростове 19 ноября
19 ноября 2023, 11:13
В Ростове-на-Дону произошло ЧП с военным самолетом АН-72
В Ростове-на-Дону 13 июля стало известно, что на территории города произошло ЧП с военным самолетом, об этом сообщили местные СМИ.
13 июля 2023, 12:50
Трое взрослых и подросток пострадали в аварии с двумя машинами в Ростовской области
В Ростовской области из-за столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека, сообщили в УГИБДД по региону.
28 июня 2023, 05:34
Зоопарк загорелся в Ростове-на-Дону вечером 26 июня
26 июня 2023, 16:06
Бастрыкин отреагировал на падение трибун и ранение более 20 человек в Ростове
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту обрушения трибун в Ростове-на-Дону, сообщили в СКР.
31 мая 2023, 04:52
Число пострадавших при падении трибун в Ростове-на-Дону выросло до 26 человек
В Ростове-на-Дону при падении трибун на Гребном канале «Дон» пострадали 26 человек, сообщил губернатор Василий Голубев.
30 мая 2023, 17:36
Обрушившуюся 30 мая на Гребном канале трибуну в Ростове установили в 2018 году
В Ростове-на-Дону реконструкция Гребного канала «Дон», где обрушилась трибуна, завершилась в 2018 году.
30 мая 2023, 15:57

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