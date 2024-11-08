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ЧП в Ростовской области

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2024
В полиции рассказали, что случилось в отеле Marins Park Hotel в центре Ростова
8 ноября, 12:02
Жители Ростовской области просят оповещать их об атаке дронов по SMS
28 марта, 07:00
2023
Губернатор Голубев подтвердил падение ракеты в центре Таганрога 28 июля
Взрыв в Таганроге произошел из-за вероятного падения ракеты в центре города, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
28 июля 2023, 14:02
Очевидцы сообщают о десятке раненых в результате взрыва ракеты в Таганроге 28 июля
28 июля 2023, 13:52
Стали известны подробности мощного взрыва в Таганроге днем 28 июля
Мощный взрыв прогремел в Таганроге днем 28 июля, фото и видео с места происшествия делятся Telegram-каналы.
28 июля 2023, 13:35
Суд приостановил работу шахты в Ростовской области после задымления
В Ростовской области на 40 суток закрыли шахту в хуторе Ягодинка, где произошло задымление, сообщает Объединенная пресс-служба судов.
2 июня 2023, 10:18

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