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Covid-19

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Власти сообщили о вероятности введения масочного режима на Дону из-за COVID-19 XEC
26 сентября, 07:11
Итоги среды: новый штамм ковида угрожает жителям Дона, а в Минспорта нашли взяточницу
25 сентября, 17:12
В поликлинике Ростова рассказали, как отличить XEC COVID-19 от обычного ОРВИ
25 сентября, 11:05
Первый случай заболевания штаммом COVID-19 XEC выявили в Ростовской области
Новый штамм COVID-19 подхватил один из жителей Ростовской области. Всего заболевание XEC (так назвали этот вариант коронавируса) зафиксировали всего у двух россиян.
25 сентября, 05:31
Число госпитализированных с COVID-19 в Ростовской области выросло вдвое
По данным с 26 августа по 1 сентября число госпитализированных с коронавирусом в Ростовской области за неделю увеличилось до 20 человек, сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.
4 сентября, 07:08
Жителей Ростовской пугают новой пандемией и атакуют змеи
8 августа, 17:38
COVID-19 изменился: врач рассказал ростовчанам, к чему приготовиться осенью 2024 года
8 августа, 10:37
В Ростовской области зафиксировали вспышку заболеваемости COVID-19
8 августа, 07:11
Врач назвал болезни, которые станут серьезной угрозой для жителей Ростова
29 июля, 14:31
Эксперты рассказали, какие новые болезни угрожают жителям Ростовской области
27 марта, 07:07
Врач рассказал, кому нужно сделать прививку от коронавируса в Ростове
8 января, 09:01
2023
«Не только COVID-19 опасен»: врач из Ростова призвал людей вернуться к маскам
16 декабря 2023, 09:14
Врач рассказал, как изменился коронавирус, которым болеют в Ростове
15 декабря 2023, 07:59
«Жесткий» гонконгский грипп фиксируют в поликлиниках в Ростове чаще коронавируса
15 декабря 2023, 06:56
Врач рассказал, почему штамм COVID-19 «пирола» может быть опасным для ростовчан
18 сентября 2023, 14:17
Опасен ли для Ростовской области новый штамм коронавируса «Эрис»
31 августа 2023, 06:42
РостГМУ резко поднял цены на обучение в 2023 году
Ведущие медицинские вузы России подняли цены на обучение в 2023 году, не стал исключением и Ростовский государственный медицинский университет, сообщает «Коммерсантъ».
18 августа 2023, 07:44
Более 13 тыс жителей в Ростовской области ждут очереди на вакцинацию от коронавируса
16 августа 2023, 10:42
2022
Штамм коронавируса «Цербер» выявили в Ростовской области
В Ростовской области зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса «Цербер», рассказал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
23 ноября 2022, 11:34
В Ростовской области зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом
В Ростовской области выявили 185 больных коронавирусом, это втрое больше, чем за два предыдущих дня, данные появились на портале Стопкоронавирус.рф.
12 октября 2022, 08:59

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