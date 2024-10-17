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Дагестан

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Октябрь
Куда уехать из Ростова на длинные выходные в ноябре и сколько это стоит
В ноябре ростовчан ждут длинные выходные: 4 числа (День единства) будет нерабочим днем. RostovGazeta подготовила топ лучших мест для отдыха за пределами Ростовской области.
17 октября, 10:48
Земля под строительство в Ростовской области оказалась дороже, чем в Подмосковье
В Ростовская область попала в пятерку регионов с самыми высокими ценами на землю под строительство дома, сообщают «Авито Недвижимость» и «Авито Услуги».
5 октября, 05:03
Сентябрь
Пять человек погибли при взрыве заправки в Махачкале
27 сентября, 16:48
Август
Жители Ростовской области массово отказываются от отдыха за границей из-за цен
23 августа, 10:34
Июль
Мать студентки из Ростова Анны Цомартовой нашла зацепки в деле об ее пропаже
Родители пропавшей Анны Цомартовой не перестают искать свою дочь. В этот раз мать студентки из Ростова Диана Цомартова обнаружила зацепки на записях с видеокамер, сообщает «Комсомольская правда Ростов-на-Дону».
26 июля, 13:19
Делом пропавшей в Дагестане студентки из Ростова займутся на федеральном уровне
5 июля, 13:55
Июнь
В Дагестане задержали блогера, затравившего врача за никаб пациентки
Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера из Дагестана, который устроил травлю врача Евгении Макеевой из Хасавюрта, пишет издание «Новые известия».
30 июня, 12:41
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что против ношения никаба
25 июня, 10:37
Девять человек погибли в Дербенте и в Махачкале из-за нападения террористов
23 июня в Дагестане произошло два террористических акта. Преступники открыли огонь в Дербенте и Махачкале, сообщает Life.ru.
23 июня, 18:56
Май
Две сотни людей опросили из-за пропавшей в Дагестане ростовской студентки
21 мая, 14:38
Апрель
Около 200 км территории проверили в поисках пропавшей ростовской спортсменки
В Дагестане проверили площадь в 200 километров во время поиска спортсменки Анны Цомартовой из Ростовской области, сообщили в УСКР по республике.
23 апреля, 09:08
Боец СВО присоединился к поискам пропавшей студентки из Ростова Анны Цомартовой
К содействию в поисках ростовской студентки и спортсменки Анны Цомартовой присоединился боец из СВО, сообщает «КП Ростов».
21 апреля, 15:13
Март
ФСБ провели облавы на подпольных оружейников в Ростовской области
28 марта, 12:42
Вознаграждение 5 млн пообещали за возвращение пропавшей спортсменки из Ростова
21 марта, 05:17
Февраль
Весной для дончан отдых на Северном Кавказе станет дороже на 30%
24 февраля, 14:16
Нашедшему ростовскую спортсменку Цомартову обещают заплатить миллион рублей
20 февраля, 15:19
Пропавшую в Каспийске ростовскую спортсменку Цомартову ищут водолазы
В Дагестане продолжаются поиски пропавшей спортсменки из Ростова Анны Цомартовой, девушку ищут водолазы, об этом сообщили местные СМИ.
13 февраля, 13:40
Ушла после поражения: юная спортсменка из Ростова загадочно пропала в Каспийске
11 февраля, 13:22
Декабрь 2023
Жители Ростовской области реже других отказываются от алкоголя и курения
4 декабря 2023, 07:44
Ноябрь 2023
Стало известно, когда в Ростовской области полностью восстановят электричество
Количество остающихся из-за шторма без электроснабжения потребителей в южных регионах РФ на 16.00 мск снизилось до одного миллиона человек, сообщили в Минэнерго.
27 ноября 2023, 16:32

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