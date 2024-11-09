rostovgazeta.ru
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Дарья Демидова

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5 ноября
Политолог рассказал о ротациях во власти в Ростовской области с приходом Слюсаря
5 ноября, 14:57
«Новый аварийный участок»: жителей города Гуково возмутило исполнение нового моста
5 ноября, 14:44
Политолог объяснил, что заставило Голубева уйти с поста главы Ростовской области
5 ноября, 11:42
Политолог сообщил, кого могут уволить в Ростовской области с назначением Слюсаря
5 ноября, 11:23
Политолог рассказал о планах развития Ростовской области с приходом врио губернатора
5 ноября, 08:48
Политолог рассказал, с чего начнет работу врио губернатора Ростовской области Слюсарь
5 ноября, 07:39
4 ноября
«Перемены удивят всех»: что будет в Ростовской области после отставки губернатора
4 ноября, 15:52
Политолог объяснил, почему Голубев покинул пост губернатора Ростовской области
4 ноября, 12:08
Политолог сообщил, когда могут назначить и. о. губернатора в Ростовской области
4 ноября, 12:05
2 ноября
Хутор Дугино в Ростовской области уходит под воду
2 ноября, 13:53
Зоолог Евсюков рассказал, куда исчезли ежики в Ростовской области
2 ноября, 13:37
Эколог назвал причину штормового ветра в Ростовской области
2 ноября, 11:21
Отец пропавшей студентки из Ростова рассказал, почему не верит в смерть дочери
2 ноября, 08:29
1 ноября
Отец ростовской студентки Анны Цомартовой сообщил о странностях ее исчезновения
1 ноября, 15:07
Эксперт сообщил, как в Ростовской области будут стелить асфальт с полимерами
1 ноября, 13:10
31 октября
В горбольнице № 20 Ростова закроют единственный на юге детский ожоговый центр
31 октября, 14:29
Две квартиры за год: как переселяют граждан из аварийного жилья в Ростове
31 октября, 12:44
«Вершина айсберга»: политолог рассказал, почему увольняются чиновники Ростова
31 октября, 11:30
Депутат от Ростовской области Водолацкий рассказал о достижениях войск в ЛДНР
31 октября, 07:33
30 октября
«Как купили дорогу!»: жительницу Ростова лишили проезда к собственному дому
30 октября, 19:04

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