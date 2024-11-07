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Дефицит кадров

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Ноябрь
Стало известно, за кем «гоняются» работодатели в Ростовской области
7 ноября, 11:57
Октябрь
Зарплаты в сельском хозяйстве в Ростовской области подскочили выше 80 тыс рублей
В Ростовской области сельское хозяйство вошло в десятку профобластей с наибольшим дефицитом кадров. Индекс резюме на одну вакансию достиг всего 3,2.
14 октября, 12:31
В Ростовской области не хватает гаишников
8 октября, 10:01
Зарплата врачей в Ростовской области превысила 100 тысяч рублей
7 октября, 08:29
Сентябрь
Зарплаты воспитателей в Ростовской области выросли до 30 тысяч рублей
30 сентября, 14:49
Острый дефицит поваров и дворников ощутили компании в Ростове
По итогам на август, в Ростовской области наблюдается самый низкий индекс конкуренции среди регионов Южного федерального округа, следует из исследования hh.ru.
6 сентября, 15:14
Школам Ростовской области не хватает более тысячи учителей
3 сентября, 18:19
Август
Стало известно, кого сразу примут на работу в Ростовской области
3 августа, 04:14
Июль
Зарплаты продавцов в Ростовской области выросли на 12 тысяч за год
В Ростовской области выросла заработная плата у работников в сфере торговли. Теперь продавцы получают на 12,3 тысячи больше, сообщает служба исследования HH.RU.
30 июля, 07:50
Стало известно, кого в Ростове-на-Дону работодатели готовы «оторвать с руками»
12 июля, 14:53
Многие профессии уйдут: как изменится рынок труда в Ростове с развитием нейросетей
12 июля, 10:54
Июнь
«Будущее медицины вызывает опасения»: что ждет ростовчан из-за нехватки врачей
30 июня, 11:15
Май
В Ростовской области возник острый дефицит медсестер и медбратьев
За первые четыре месяца 2024 года было открыто более 900 вакансий для медбратьев и медсестер. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Ростовская область вошла в топ-10 регионов с самым высоким спросом, сообщает hh.ru.
14 мая, 09:14
Названы самые дефицитные специалисты в Ростовской области
12 мая, 07:35
Февраль
В Ростове население беднеет, пока на Дону становится все меньше полицейских
27 февраля, 15:07
Полицейские Ростовской области стали массово увольняться из-за низких зарплат
27 февраля, 13:15
Дети рожают детей: в Ростовской области фиксируют всплеск подростковой беременности
12 февраля, 12:56
Январь
Зарплаты дворников в Ростове выросли на четверть
Спрос на курьеров в Ростове вырос в 3,1 раза, а на дворников — в 1,54 раза, рассказали аналитики «Авито Работа» корреспонденту RostovGazeta.
31 января, 08:45
Власти Ростовской области назвали самые востребованные профессии в 2024 году
27 января, 09:33
В Ростовской области назвали профессии самых востребованных специалистов
11 января, 16:39

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