Дефицит кадров

В Ростовской области возник острый дефицит медсестер и медбратьев

За первые четыре месяца 2024 года было открыто более 900 вакансий для медбратьев и медсестер. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Ростовская область вошла в топ-10 регионов с самым высоким спросом, сообщает hh.ru.