Декабрьская погода

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Декабрь 2023
На Новый год в Ростове потеплеет до +8 градусов
В ночь с 31 декабря на 1 января в Ростове ожидается до +8 градусов, прогнозируют метеорологи.
26 декабря 2023, 07:26
Жителей Ростовской области предупредили о сильном тумане и гололеде
Ростовскую область в первую половину дня во вторник, 19 декабря, накроет туман, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
19 декабря 2023, 07:17
Ноябрь 2023
Какой будет зима 2023/2024 в Ростовской области
Температурный режим ниже средних многолетних значений ожидается в Ростовской области в первый зимний месяц, согласно прогнозу Гидрометцентра России.
21 ноября 2023, 09:50
Сентябрь 2023
Стало известно, какая будет погода в октябре в Ростовской области
28 сентября 2023, 14:16

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