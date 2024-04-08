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Декретные выплаты

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Апрель
В Ростовской области мужчины стали чаще уходить в декретный отпуск
В Ростовской области растет количество мужчин, которые получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет, сообщили в региональном пенсионном фонде.
8 апреля, 20:37
Около 350 отцов из Ростовской области ушли «в декрет» в 2024 году
В Ростовской области почти 350 отцов решили взять отпуск по уходу за ребенком, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
8 апреля, 17:59
Январь
Жительницы в Ростовской области рассказали, почему не хотят сидеть в декрете
5 января, 08:34
Ноябрь 2023
В Ростовской области отцы начали уходить в декрет, пока силовики обыскивают судей
16 ноября 2023, 15:14
Август 2023
Эксперты рассказали, как повлияет увеличение МРОТ на рост цен в Ростовской области
28 августа 2023, 06:15

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