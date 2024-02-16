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Дело аксайских рынков

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Февраль
Суд продлил арест фигурантам дела об аксайских рынках на четыре месяца
Фигуранты дела об аксайских рынках останутся под арестом до 15 июня, об этом сообщили донские СМИ.
16 февраля, 07:52
Июль 2023
Стало известно, в чем обвиняют фигурантов дела аксайских рынков
В Ростове-на-Дону проходит суд по так называемому делу об аксайских рынках, на котором огласили обвинения, передает корреспондент RostovGazeta из зала суда.
19 июля 2023, 12:53

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