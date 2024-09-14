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День города

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Со следами обстрелов: ростовчанам в День города показали военную технику ВСУ
14 сентября, 11:29
Синоптики рассказали о погоде на День города в Ростове
Стало известно, какая погода будет в Ростове на День города, актуальный прогноз опубликовали синоптики Гидрометцентра.
13 сентября, 07:54
Смотреть мосты, кормить слонов: куда пойти в День города в Ростове, если всё отменили
12 сентября, 10:00
Ростовчане высказались за запрет на проведение праздничных мероприятий
24 августа, 05:42
«А деньги бойцам»: жители Ростова массово поддержали отмену мероприятий в День города
22 августа, 11:36
В Ростове в День города отменили все массовые мероприятия на открытом воздухе
22 августа, 10:44
Итоги недели: дроны тревожат жителей Ростовской области, а власти сорят миллионами
28 июля, 19:09
Траты на День города в Ростове-на-Дону выросли на 11 млн
28 июля, 17:28
Траты на украшение Ростова ко Дню города выросли в 11 раз в 2024-м
23 июля, 08:09
В Ростове сцену для гала-концерта ко Дню города установят над водой
8 июля, 17:01
На День города в Ростове потратят 16 миллионов рублей
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города — начальника муниципального казначейства Ростова-на-Дону Иван Павленко рассказал о затратах, планируемых на празднование 275 годовщины со дня основания города.
18 июня, 08:40
2023
Фейерверки не стали отменять в Ростовской области
В Азове в Ростовской области не стали отменять фейерверк по случаю Дня города, видео с праздника публикуют в социальных сетях местные жители.
17 сентября 2023, 09:28
«Всегда бы так»: дискотрамвай заметили на Сельмаше в Ростове в День города
В Ростове в День города по Сельмашу колесил дискотрамвай, фото и видео с ним выкладывают в социальных сетях горожане.
17 сентября 2023, 08:49
В Ростовской области топит улицы, а дроны устроили слежку за водителями
16 сентября 2023, 18:46
Фоторепортаж: как проходит День города в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в субботу, 16 сентября, масштабно празднуют День города. Корреспондент RostovGazeta подготовил фоторепортаж с места событий.
16 сентября 2023, 16:35
Центр Ростова-на-Дону затопило в День города утром 16 сентября
В Ростове-на-Дону подтопило часть улицы Пушкинской в День города, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Главный — Новости Ростова-на-Дону — 161».
16 сентября 2023, 07:16
«Кубок по футболу и гала-концерт»: стала известна программа Дня города в Ростове
Полная программа праздничных мероприятий на День города Ростова-на-Дону появилась на сайте администрации.
16 сентября 2023, 06:52
Силовики вынудили власти Азова отменить концерт в честь Дня города
В Азове меньше, чем за сутки до мероприятия, был отменен вечерний гала-концерт, сообщил глава администрации Виктор Ращупкин.
16 сентября 2023, 06:23
Стало известно, какие мероприятия проведут в Ростове на День города 16 сентября
Власти Ростова подготовили праздничную программу на День города, она опубликовала в Telegram-канале властей.
8 сентября 2023, 12:53
Движение ограничат в центре Ростова-на-Дону на День города
5 сентября 2023, 13:52

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