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День России в Ростове

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Июнь 2024
На старейшем в России паровозе смогут прокатиться жители Ростова 12 июня
В День России у ростовчан появится уникальная возможность прокатиться на старейшем паровозе, сообщает СКДЖ в социальных сетях.
7 июня 2024, 18:15
Ко Дню России в Ростове установят 65 видеоэкранов
Донскую столицу во всю готовят к празднованию Дня России. Для оформления используют более 35 панно и 65 видеоэкранов, сообщил глава Администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
7 июня 2024, 14:12
Июнь 2023
В Первомайском районе Ростова в День России развернули 30-метровый триколор
12 июня 2023, 16:40
Власти призвали ростовчан к бдительности в День России
Жителей Ростова призвали быть бдительными во время массовых мероприятий в День России, сообщение об этом появилось на сайте администрации города.
12 июня 2023, 05:06
В парке Островского ростовчане смогут бесплатно сдать анализы 12 июня
Жители Ростова в честь Дня России смогут бесплатно сдать анализы, рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.
10 июня 2023, 12:07
Климатолог Иошпа рассказал, какая погода будет в Ростове на длинных выходных
На длинных выходных в Ростове будет тепло и дождливо, заявил климатолог Александр Иошпа.
9 июня 2023, 17:38
Более 50 мероприятий запланированы в Ростове в День России
В День России в Ростове состоится более 50 различных мероприятий, сообщили в администрации города.
9 июня 2023, 16:04

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