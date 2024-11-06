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Деньги

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Ноябрь
Жителям Ростовской области не хватает зарплаты, а футбол не умирает с уходом Голубева
6 ноября, 16:02
Суд запретил компании из Ростова-на-Дону продавать лосины с пуш-ап эффектом
2 ноября, 13:29
Аптекарь в Ростовской области набрала кредитов на односельчан на 20 млн рублей
2 ноября, 06:24
Октябрь
Водоканалу пришлось выбивать через суд с ФК «Ростов» долги за воду
30 октября, 18:20
Жители Ростовской области готовы стать гостями на любой свадьбе за 1 млн рублей
30 октября, 14:52
Компания Сурмаляна хочет отсудить у властей Ростова почти 26 млн рублей
26 октября, 07:01
С туристов в Ростове-на-Дону начнут взимать по 100 рублей за сутки
22 октября, 12:43
В Ростове возбудили уголовное дело на поставщика оборудования на гребном канале
16 октября, 16:46
«Скованные одной цепью»: почему в Ростовской области не победить коррупцию
15 октября, 10:43
Жителей Ростовской области призвали массово относить мелочь в банк
11 октября, 17:35
Два олигарха из Ростова вошли в сотню долларовых миллиардеров России
9 октября, 17:40
Поставщик в Ростове 2 года давал взятки, чтобы без проверок попадать в магазины
4 октября, 15:09
В Ростовской области продлили срок выплат в 1,2 млн рублей для контрактников
3 октября, 09:51
Завод из Таганрога обвинили в ущербе гособоронзаказу в период СВО 470 млн рублей
2 октября, 15:51
Жители Ростова-на-Дону мечтают о пособиях в размере 42 тысяч рублей
1 октября, 12:15
Сентябрь
Главному следователю Таганрога грозит 12 лет за посредничество во взятке
25 сентября, 16:23
Появилось видео задержания начальника следственного отдела в Таганроге
25 сентября, 12:56
ФСБ задержала жительницу Ростова-на-Дону по подозрению в финансировании ВСУ
Силовики задержали жительницу Ростову, которая спонсировала террористов. Горожанка стала фигурантом уголовного дела по статье «Госизмена», сообщает региональное УФСБ.
23 сентября, 08:20
Ростовстат сообщил о росте доходов населения Ростовской области на 17% за полгода
Жители Ростовской области стали получать на 16,8% больше денег, чем год назад, актуальные данные опубликованы на сайте Ростовстата.
19 сентября, 07:09
Вознаграждение в $55 тысяч пообещали за поиск ростовской студентки Цомартовой
16 сентября, 16:39

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