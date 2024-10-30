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Департамент транспорта

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2024
В Ростове семь автобусов сняли с маршрутов из-за грязи и проблем с отоплением
30 октября, 17:06
Власти Ростова отсудят у АТП 38 млн рублей из-за плохой работы транспорта
21 октября, 19:45
Движение перекрыли в центре Ростова-на-Дону с 8 июля
8 июля, 05:52
Въезд в Ростов-на-Дону будут перекрывать для грузовиков с 1 июня
15 мая, 13:13
В Ростове дефицит водителей общественного транспорта составил 53%
1 февраля, 16:57
В Ростове проверяют отопление автобусов из-за морозной погоды
13 января, 10:02
2023
В Ростове ограничили проезд из-за строительства линии трамвая. Показываем на карте
В части Ростова-на-Дону продлили ограничения движения до середины апреля, сообщили в Департаменте транспорта.
15 декабря 2023, 09:54
В Ростове предложили изменить маршруты троллейбуса №8 и автобуса № 88
В Ростове предложили изменить схемы движения троллейбуса №8 и автобуса №88, голосования начались на портале «Активный ростовчанин».
13 декабря 2023, 08:28
Власти в Ростове отказались работать с перевозчиком из-за нарушений
В Ростове-на-Дону приняли решение прекратить работу с перевозчиком «Экспресс», сообщили в городской администрации.
8 декабря 2023, 07:38
В Ростове начнут выписывать штрафы водителям за парковку вдоль дорог
1 декабря 2023, 06:48
Власти Ростова объявили, какие маршруты получат новые автобусы до конца года
9 ноября 2023, 14:16
В Ростове поставку электробусов задержат на месяц
В Ростове поставку электробусов собираются осуществить на месяц позже первоначального срока, об этом сообщил портал «Ростовский городской транспорт».
31 октября 2023, 13:38
Более 1,7 млрд рублей потратят на закупку автобусов и электробусов в Ростове
30 октября 2023, 11:46
В Ростове опровергли слухи об использовании беспилотных систем в автобусах
30 октября 2023, 11:45
Власти в Ростове-на-Дону запретили автобусы без сидений
27 октября 2023, 06:13
Треть автобусов не выходит на линию в час-пик на Западном в Ростове
В вечерний час-пик на Западном в Ростове на линию выходит лишь 71% автобусов, заявили в администрации города.
17 августа 2023, 09:27
Схему движения автобусов могут изменить в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону рассмотрят вопрос изменения схемы движения автобусов на маршруте №22, говорится в сервисе «Активный ростовчанин».
11 августа 2023, 09:19
Власти назвали причину недовыпуска автобусов в Ростове-на-Дону
3 августа 2023, 05:33

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