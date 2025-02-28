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Детская площадка

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2025
Легковой автомобиль вылетел на детскую площадку в Ростове-на-Дону
28 февраля, 16:53
2024
«Жильцы в положении крепостных»: как УК захватывают дома в Ростовской области
3 октября 2024, 14:28
В Батайске дерево упало на трехлетнего ребенка
16 сентября 2024, 14:23
Драка со стрельбой произошла на детской площадке в Ростове-на-Дону
19 июля 2024, 04:56
«Начались судороги»: ребенок в Ростове впал в кому после прыжков на батуте
Маленькая девочка впала в кому после того, как на дне рождении подруги попрыгала на батуте, сообщает «КП-Ростов-на-Дону».
7 июля 2024, 05:28
Ракета попала по детской площадке у границы с Ростовской областью
13 мая 2024, 11:47
2023
«Дети в сад ползут по грязи»: родители Красного Сулина возмущены качеством дороги
27 декабря 2023, 16:18
«На сломанных качелях в темноте»: как играют дети на детской площадке в Ростове
25 октября 2023, 08:09
Скандал произошел в Краснодаре из-за маскировочных сетей для нужд СВО
Семья в Краснодаре устроила скандал местным жительницам, которые плетут маскировочные сети для бойцов спецоперации, сообщает Telegram-канал «Readovka».
8 августа 2023, 11:12
Уголовное дело возбудили после похищения шестилетней девочки в Шахтах
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который похитил ребенка, сообщили в региональном УСКР.
19 июля 2023, 04:41
Жители Ростова попросили Логвиненко привести в порядок двор на бульваре Комарова
Жители Ростова-на-Дону попросили главу администрации города Алексея Логвиненко привести в порядок двор на бульваре Комарова и отремонтировать дорогу, прозвучало во время приема граждан.
14 июля 2023, 07:43
В Ростовской области погибла 11-летняя девочка от упавших на нее футбольных ворот
В Ростовской области скончалась 11-летняя девочка, на которую рухнули футбольные ворота, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».
3 июля 2023, 15:01
В Ростове на Северном обнаружили труп мужчины на детской площадке
В Ростове жители Северного жилого массива рассказали о том, что на детской площадке был обнаружен труп, подробности опубликовали в соцсетях.
15 апреля 2023, 15:31
2022
Прокуратура заставит чиновников отремонтировать детские площадки в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в ходе проверок детских площадок выявили нарушения и дефекты, сообщили в региональной прокуратуре.
21 октября 2022, 07:16

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