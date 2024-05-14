Детский спорт

На коньках до Таганрога: самые популярные виды спорта в дореволюционном Ростове

Какими видами спорта занимались до октябрьской революции 1917 года у нас в Ростове? Да и был ли развит спорт на Дону? Об этом — штатный краевед RostovGazeta Георгий Багдыков.