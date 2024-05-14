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Детский спорт

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2024
«Стираются нормы»: психологи объяснили, зачем дети в Ростове подражают животным
14 мая, 11:24
Тренер спортшколы потребовал от пловца из Таганрога 2 млн рублей за его медали
В Таганроге разгорелся конфликт между призером Паралимпийских игр по плаванию Артёмом Павленко и его тренером Сергеем Дивенко. Камнем преткновения стали деньги, пишет «Ерш», ссылаясь на правозащитника Нину Романович.
10 февраля, 18:37
2023
Спортивные школы в Ростове: достойный старт — половина успеха
4 сентября 2023, 07:59
В Ростове готовятся к продаже исторических особняков, пока жители мучаются без света
12 августа 2023, 15:46
Ростовчане выбирают название строящегося стадиона в Ворошиловском районе
Ростовчанам предложили выбрать название строящегося стадиона в Ворошиловском районе из пяти вариантов, сообщение опубликовал глава администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
25 июня 2023, 06:59
Урбанист Зайцев назвал самые опасные спортивные объекты в Ростове
Частым виновником несчастных случаев на спортплощадках становятся футбольные ворота, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский урбанист Артемий Зайцев.
16 июня 2023, 04:07
Более 500 подростков получили паспорта из рук губернатора Ростовской области 12 июня
В Ростовской области состоялось торжественное вручение первых паспортов юным жителям региона, об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
12 июня 2023, 13:13
В Ростове на проспекте 40-летия Победы появится новая спортивная школа
В Александровке в Пролетарском районе Ростова-на-Дону откроют новую спортивную школу, сведения об этом появились на портале госзакупок.
25 марта 2023, 17:09
2022
На коньках до Таганрога: самые популярные виды спорта в дореволюционном Ростове
Какими видами спорта занимались до октябрьской революции 1917 года у нас в Ростове? Да и был ли развит спорт на Дону? Об этом — штатный краевед RostovGazeta Георгий Багдыков.
7 декабря 2022, 08:08
Власти объявили о завершении строительства Ледового дворца в Таганроге
В Таганроге закончили строительство Ледового дворца с искусственным льдом, об этом сообщили на портале правительства Ростовской области.
15 ноября 2022, 16:16
В Ростове на капремонт Дворца спорта выделили 1,6 млрд рублей к 2026 году
В Ростове на ремонт Дворца спорта в переулке Халтуринском потратят более 1,6 миллиарда рублей, данные об этом появились на портале закупок.
26 октября 2022, 08:31
Новый спортивный манеж строится в Ростове
14 октября 2022, 11:18

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