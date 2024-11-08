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Девочка

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2024
Педиатры из Ростова спасли девочку весом в 1400 граммов
Сотрудники педиатрического отделения детской горполиклиники №4 выходили ребенка, который родился с весом меньше полутора килограммов, сообщает региональный Минздрав 8 ноября.
8 ноября, 10:23
Камень из волос достали врачи из желудка школьницы в Ростове-на-Дону
Ростовские врачи достали из желудка 8-летней девочки камень из волос размером около 10 сантиметров в диаметре, сообщает региональный Минздрав.
4 октября, 18:23
Арфина и Афис: ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Ростовской области
10 сентября, 14:32
В ОНК подтвердили, что убийца второклассницы в Ростовской области жив и здоров
Председатель ОНК Игорь Омельченко опроверг корреспонденту RostovGazeta смерть убийцы девочки в Ростовской области и подтвердил, что лично видел его живым.
28 июня, 10:18
Святослава и Устинья: ЗАГС назвал самые редкие детские имена в Ростовской области
Сотрудники ЗАГСа в Ростовской области назвали по пять самых редких и самых популярных имен, которые выбирают родители для новорожденных, информация об этом содержится на информационном ресурсе ведомства.
17 июня, 16:11
Восьмилетняя школьница подожгла квартиру соседей в Ростовской области
31 мая, 06:51
В Ростове-на-Дону 10-летняя девочка выпрыгнула из автобуса во время движения
25 мая, 05:02
Политолог Сухарь призвал вернуть смертную казнь после убийства девочки под Ростовом
23 мая, 16:35
Поймавший Чикатило следователь назвал мотив убийства девочки в Ростовской области
20 мая, 15:32
Жители Ростовской области рассказали о поведении подозреваемого в убийстве девочки
В Ростовской области подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки во время задержания не мог сказать ничего вразумительного, сообщает Царьград.
20 мая, 12:07
В Ростовской области похоронили задушенную в лесополосе 8-летнюю девочку
19 мая, 12:57
Пьяный рецидивист предстанет перед судом за смертельное избиение дончанина
20 января, 11:22
Ростовчанин подстрелил семилетнюю девочку на свадьбе в Карачаево-Черкесии
20 января, 10:44
2023
Видео жестокой драки на гандбольном матче в Ростове оказалось в Сети
14 ноября 2023, 09:42
В Ростове умер маленький ребенок, которого отказывались госпитализировать
19 октября 2023, 13:05
В Волгодонске уже сутки ищут 16-летнюю девочку-подростка, пропавшую без вести
19 октября 2023, 12:46
Жителя Волгодонска задержали за съемки детского порно
Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который в течение несколько лет снимал детскую порнографию в Волгодонске, сообщает Telegram-канал Baza.
15 сентября 2023, 09:01
Бастрыкин отреагировал на закрытие дела о гибели девочки в Ростове во время дождя
Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину предоставят доклад о расследовании уголовного дела, связанного с гибелью 14-летней девушки во время дождя в Ростове-на-Дону, сообщает СКР.
18 августа 2023, 11:52
Уголовное дело прекратили об утонувшей во время ливня девочке в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону прекратили уголовное дело, связанное с гибелью 14-летней девушки во время дождя, сообщили корреспонденту RostovGazeta в Объединенной пресс-службе судов.
18 августа 2023, 09:32
Похитителю 6-летней девочки в Ростовской области предъявили обвинение
Жителю Ростовской области, который похитил девочку, предъявили обвинение в сексуальном насилии, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
26 июля 2023, 16:30

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