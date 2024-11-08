Бастрыкин отреагировал на закрытие дела о гибели девочки в Ростове во время дождя

Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину предоставят доклад о расследовании уголовного дела, связанного с гибелью 14-летней девушки во время дождя в Ростове-на-Дону, сообщает СКР.