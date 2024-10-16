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Дежурство

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Октябрь
Инцидент с давкой учеников в школе Ростова-на-Дону дошел до Бастрыкина
Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту давки в школе Ростова-на-Дону, сообщает Следком России.
16 октября, 10:06
Сентябрь
В Ростовской области казаки-конники начали охранять ЛЭП от террористов
19 сентября, 10:00
Декабрь 2023
Стало известно, какие ветлечебницы в Ростове будут работать на новогодних праздниках
30 декабря 2023, 13:24
Ноябрь 2023
Активисты организовали дежурство на улице Зеленой в Ростове, где вырубают деревья
13 ноября 2023, 10:07

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