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Дикие животные

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Ноябрь
Плотоядный барсук стал смертельной угрозой для всего села в Ростовской области
10 ноября, 19:14
Сентябрь
В Ростовской области начинается сезон охоты на бобров, выдр и ланей
27 сентября, 13:28
В Ростовской области стартует сезон охоты на ондатр и серых куропаток
2 сентября, 11:42
Редкий пятнистый олень забрел на улицы Волгодонска
1 сентября, 11:10
Август
Шакал напал на жителей Ростовской области
14 августа, 19:07
В Ростовской области начинается сезон охоты на барсуков и серых воронов
14 августа, 15:34
В Ростовской области кот вынес умирающего бельчонка к людям, чтобы спасти
9 августа, 18:01
У берегов Ростовской области заметили рожающих дельфинов
2 августа, 17:39
В Ростовской области начался сезон охоты на волков и шакалов
В Ростовской области начался сезон охоты на волков и шакалов. Однако объемы отстрела хищников строго ограничены, сообщает региональное Минприроды.
1 августа, 12:45
Июль
В Ростовской области семью оленей вытащили из огромной грязевой ямы
31 июля, 17:38
В Ростовской области от растерзания спасли краснокнижного хоря-перевязку
В Ростовской области псы чуть не загрызли редкое млекопитающее. Люди спасли хорька-перевязку, который находится в Красной книге, сообщает «Дон-24».
18 июля, 09:32
Июнь
В Минприроды Ростовской области не нашли пугающих жителей волков и шакалов
Следов пребывания значительного количества волков вблизи села Щедровка Черковского района не установлено, жалобы от местных жителей отсутствуют. Об этом RostovGazeta сообщили в Минприроды Ростовской области.
7 июня, 12:46
Итоги недели: В Ростовской области полыхает лес, а волкособы держат людей в страхе
2 июня, 17:58
Черного кабана заметили на Портовой в Ростове
2 июня, 11:52
В ростовском зоопарке показали новорожденных тигрят, от которых отказалась мама
1 июня, 14:37
Апрель
Черная магия или живодеры: в Ростове на Шолохова нашли ворон с отрубленными головами
13 апреля, 16:14
В Ростовской области жители страдают от нашествия ежей и борются с алкоголизмом
В Ростовской области жители все меньше пьют алкоголь, в Азове неизвестный напал на чиновника и сбежал, а в Ростове фиксируют нашествие ежей.
8 апреля, 15:16
Нашествие змей и магнитные бури надвигаются на Ростовскую область в апреле
6 апреля, 19:03
В части Ростовской области ввели карантин из-за плотоядной лисы
В Миллеровском районе Ростовской области ввели карантин по бешенству из-за дикой лисы, распоряжение губернатора опубликовали на портале донского правительства.
4 апреля, 15:09
Трехметровую змею поймали в подземельях под заводом атомных реакторов в Волгодонске
2 апреля, 18:07

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