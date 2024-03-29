rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Диспансеризация

Выбрать дату
Март
Как пройти диспансеризацию: какие врачи осмотрят и какие анализы можно сдать
Жители России имеют возможность пройти диспансеризацию и узнать о состоянии своего здоровья. В какую поликлинику обращаться для бесплатных осмотров, в материале RostovGazeta.
27 марта, 14:51
Февраль
По анализам сына врач из Ростова выяснил, чем больна его мать
В Ростове участковый терапевт обнаружил генетическую болезнь у матери и сына с помощью анализов последнего, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Ростовской области.
21 февраля, 07:01
Ноябрь 2023
Число пациентов с сахарным диабетом резко выросло в Ростовской области
14 ноября 2023, 11:13
Август 2023
Ростовчанин проводил жену в больницу и случайно узнал, что серьезно болен
1 августа 2023, 05:07

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика