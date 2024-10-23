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Дистанционное обучение

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Октябрь
Школьников могут перевести на дистанционное обучение в Ростовской области
42 тысячи человек остались без водоснабжения в Новочеркасске из-за коммунальной аварии, сообщил глава администрации города Юрий Лысенко.
23 октября, 11:00
Март
В Ростовской области отменяют концерты и занятия из-за теракта в «Крокусе»
23 марта, 19:22
«Детей страшно отпускать»: дончане требуют перевести школы на дистант с 25 марта
23 марта, 16:11
После теракта в «Крокусе» безопасность Ростовской области будут оценивать каждый час
23 марта, 11:46
Безопасность школ и вузов Ростовской области обеспечат казаки и дружинники
23 марта, 10:25
Что отменили в Ростовской области из-за теракта в подмосковном «Крокусе»
23 марта, 09:18
Дети в Ростовской области будут учиться дистанционно из-за теракта в «Крокусе»
23 марта, 07:26
Февраль
Почти 100 школ и 142 детсада закрыли в Ростовской области из-за циклона «Ольга»
12 февраля, 09:26
Декабрь 2023
Более 270 школ в Ростовской области закрыли из-за гололеда
12 декабря 2023, 08:46
Школы в Новочеркасске и Донецке перевели на дистанционку из-за гололеда
12 декабря 2023, 04:57
Ноябрь 2023
Улицы начало топить в Азовском районе после урагана
В Азовском районе Ростовской области под воду начали уходить улицы из-за неблагоприятной погоды, сообщили очевидцы в соцсетях.
27 ноября 2023, 06:54
Ветер в Гуково сносит деревья и срывает обшивку зданий 27 ноября
В Гуково Ростовской области усилившийся ветер начал валить деревья и повредил одно из зданий, сообщили местные жители в соцсетях.
27 ноября 2023, 06:20
«Оставайтесь дома»: школы начали переводить на дистанционку в Таганроге из-за урагана
27 ноября 2023, 05:25
В Ростовской области закрылись детсады и сократили учебный день в школах
24 ноября 2023, 07:30
Эксперт поддержал идею не вводить дистанционку в школах Ростова из-за коронавируса
22 ноября 2023, 07:35

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