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Дизельное топливо

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Октябрь
Цены на бензин в Ростовской области перевалили за 77 рублей
31 октября, 08:56
Стоимость бензина в Ростовской области превысила 77 рублей
В Ростовской области цены на бензин достигли отметки 77 рублей, актуальные данные опубликованы на сайте Росстата.
24 октября, 06:14
Стоимость бензина в Ростовской области приближается к 80 рублям за литр
17 октября, 15:08
В начале октября цены на бензин в Ростовской области перевалили за 76 рублей
10 октября, 15:10
К концу сентября бензин в Ростовской области подорожал почти до 76 рублей
3 октября, 04:19
Сентябрь
Средняя стоимость бензина в Ростовской области приблизилась к 76 рублям
26 сентября, 04:25
Рост цен на АИ-95 ускорился в Ростовской области
18 сентября, 18:52
Средняя стоимость бензина в Ростовской области перевалила за 72 рубля
12 сентября, 08:31
Все виды топлива подорожали в Ростовской области
5 сентября, 06:35
Август
Появились кадры горящей нефтебазы в Каменске Ростовской области
28 августа, 06:32
Появилось страшное видео полыхающей больше недели нефтебазы в Пролетарске
25 августа, 16:55
В МЧС рассказали, как связано возгорание жилых домов с нефтебазой в Пролетарске
23 августа, 18:37
Рядом с горящей нефтебазой в Пролетарске вспыхнули камыши и дома
23 августа, 17:42
Политолог Михайлов озадачился пожарной безопасностью на нефтебазе в Пролетарске
23 августа, 08:02
Угроза взрыва цистерн с керосином возникла на горящей нефтебазе в Пролетарске
22 августа, 10:34
В Пролетарске потушили часть резервуаров с горящим дизельным топливом
22 августа, 07:23
«Санечек, рвануло, жми!»: пожарные сняли момент взрыва топлива в Пролетарске
21 августа, 15:47
Спасатель снял видео из эпицентра пожара на нефтебазе в Пролетарске
20 августа, 11:26
Роспотребнадзор проверил воздух в Пролетарске из-за пожара на нефтебазе
20 августа, 09:36
Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч квадратных метров
20 августа, 07:32

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