rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Дмитрий Анатольевич Медведев

Выбрать дату
2024
«Канаду присоединит»: Медведев ответил Зеленскому, мечтающему о Ростовской области
Заявление о планах присоединить Ростовскую область к Украине — не более, чем пропагандистский ход Владимира Зеленского, уверен Дмитрий Медведев.
22 января, 13:19
2023
Медведев пригрозил заводам, где делают ракеты, способные достать до Ростова
Дмитрий Медведев пригрозил ударами по немецким заводам, где делают ракеты, способные достать до Ростова, об этом он написал в своем Telegram-канале.
1 октября 2023, 10:08
Медведев заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу третьей мировой войны
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал вступление Украины в НАТО угрозой начала третьей мировой войны, подробностями поделился портал «Новые известия».
8 июля 2023, 13:42
2022
Медведев заявил о необходимости демонтажа политического режима Украины
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что нужно демонтировать политический режим Украины, прозвучало в его Telegram-канале.
10 октября 2022, 13:33

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика