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2024
В Ростове пожилых людей обманывают продавцы мебели на заказ
12 декабря, 17:05
Житель Ростовской области организовал канал незаконной миграции
1 ноября, 17:17
Водоканалу пришлось выбивать через суд с ФК «Ростов» долги за воду
30 октября, 18:20
В Ростовской области модернизируют тепличный комплекс «Южный» за 3,7 млрд руб
9 октября, 18:16
В Ростове-на-Дону закроют генконсульство Румынии в ответ на действия Бухареста
9 октября, 16:08
С ТСЖ в Ростове массово расторгают договоры на поставку электроэнергии
3 октября, 11:19
Названы школы Ростова-на-Дону, попавшие в рейтинг лучших в стране
22 августа, 11:03
Ростовский патронный завод задолжал поставщикам более 14 млн рублей
В Арбитражный суд Ростовской области обратились сразу семь компаний-поставщиков с исками о взыскании с Ростовского патронного завода (РПЗ) долги на общую сумму свыше 14 миллионов рублей, следует из документов в картотеке судебных дел.
13 июня, 17:04
Парикмахерские в Ростове стали штрафовать из-за музыки
22 февраля, 13:27
В Ростове у погорельцев с Театралки изымут участки
В Ростове-на-Дону у местных жителей изымут земельные участки для строительства дороги в районе Театрального спуска, говорится в постановлении администрации города.
6 февраля, 14:29
Ростовчанам рассказали, как могут обмануть при покупке жилья. Раскрываем топ схем
6 февраля, 05:21
2023
Более 7 млн рублей потратят на обслуживание охранных систем на «Ростов-Арене»
29 ноября 2023, 05:47
Юрист Габович рассказал, что нужно делать при плохом качестве связи в Ростове
22 сентября 2023, 09:03
Цыгане устроили «магическую атаку» в Батайске, но проиграли
В Батайске выселят цыган, которые якобы проводили обряд проклятия против соседей, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
2 августа 2023, 11:20
Ростовчане смогут получить образование на Сейшелах
В Ростове-на-Дону разрабатывают программу, в рамках которой студенты смогут обучаться на Сейшелах, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
28 июля 2023, 09:25
Жилая застройка запланирована на четырех территориях в Ростове-на-Дону с 2024 года
В Ростове-на-Дону с 2024 года начнется работа на четырех участках с использованием механизма комплексного развития территорий, сообщили в Минстрое региона.
19 июля 2023, 06:30
Голубев заявил о разработанном соглашении о сотрудничестве ДНР и Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о разработанном соглашении о сотрудничестве с ДНР.
18 февраля 2023, 08:45

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