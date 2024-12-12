Ростовский патронный завод задолжал поставщикам более 14 млн рублей

В Арбитражный суд Ростовской области обратились сразу семь компаний-поставщиков с исками о взыскании с Ростовского патронного завода (РПЗ) долги на общую сумму свыше 14 миллионов рублей, следует из документов в картотеке судебных дел.