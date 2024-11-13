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Доходы

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2024
Стало известно, кому в Ростове работодатели готовы платить от 250 тысяч рублей
13 ноября, 18:53
Доходы населения Ростовской области выросли в 2024 году
По доходам во втором квартале 2024 года Ростовская область заняла 36 место в России и третье — в ЮФО, следует из рейтинга федерального СМИ.
21 октября, 11:05
Около 10% жителей Ростовской области живут за чертой бедности
1 июля, 18:37
Ростовстат заявил, что жители Ростовской области стали богаче на 15%
6 июня, 16:07
Жители Ростовской области будут получать по 100 тыс рублей через 12 лет, но не все
20 мая, 08:31
Около 400 тыс жителей Ростовской области живут за чертой бедности
3 мая, 07:26
Власти Ростова могут получить в собственность городские платные парковки
В Ростове-на-Дону готовятся к переходу системы платных парковок под муниципальное управление.
24 апреля, 18:28
Дончане считают стоимость счастья и устраивают битвы за букеты к 8 Марта
7 марта, 15:06
Жители Ростовской области оценили свое счастье в 233 тысячи рублей
7 марта, 13:01
Суд изъял имущество ростовского концерна «Покровский» на 500 млрд рублей
Краснодарский краевой суд подтвердил решение предыдущей инстанции об изъятии имущества ростовского концерна «Покровский», подробностями поделился портал ТАСС.
28 февраля, 07:28
В Ростове население беднеет, пока на Дону становится все меньше полицейских
27 февраля, 15:07
Почти 20% ростовчан пожаловались на плохое материальное положение
15 февраля, 18:00
Ростовчане стали массово скупать золото
13 февраля, 15:58
Жители Ростовской области хранят в банках в среднем по 245 тысяч рублей
5 февраля, 08:09
2023
«Рост зарплат и мирное небо»: что жители Ростовской области ждут от 2024 года
31 декабря 2023, 17:21
Аренда жилья в Ростове-на-Дону подорожала на почти на 18%
11 декабря 2023, 08:32
Жителей Ростовской области пытаются убедить в росте зарплат
15 ноября 2023, 13:56
Бюджет в Ростовской области на 2024 год останется дефицитным
15 ноября 2023, 06:26
Компании стали отказываться от нервных сотрудников в Ростовской области
7 ноября 2023, 08:28
Жителям Ростовской области заявили, что их зарплаты стали более 50 тыс рублей
7 ноября 2023, 08:23

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