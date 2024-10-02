Доказательства

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2024
Ветеринар из Ростовской области пойдет под суд за улучшение рабочих показателей
Ветеринарный врач из Ростовской области предстанет перед судом за служебный подлог, сообщает региональное СУ СКР.
2 октября, 19:32
Омбудсмен призвал сохранить изучение теории Дарвина в школах Ростовской области
23 сентября, 12:32
Стройнадзор может запретить «МСК-Капитал» брать деньги дольщиков в Ростове
Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит дело о приостановлении деятельности «МСК-Капитал» по приему средств от дольщиков Ростова, сведения об этом появились в картотеке арбитражных дел.
6 марта, 08:17
2023
«Девочка запуталась»: как подростка из Волгодонска осудили на шесть лет
17 октября 2023, 14:16
«Ударила ножом»: ростовчанку будут судить за жестокое убийство супруга
17 октября 2023, 10:24
Синтетические витамины не усваиваются организмом: правда или фейк
В Интернете появилась новая волна сообщений о том, что синтетические витамины якобы не усваиваются организмом. А правда это или нет, выяснила RostovGazeta.
17 августа 2023, 12:10
Силовики задержали банду за похищение человека в Ростовской области
30 июля 2023, 12:59

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