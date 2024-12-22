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Домашние животные

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Октябрь
В Ростове-на-Дону продают рыжую кошку за один миллион рублей
27 октября, 14:50
Жителей Ростовской области будут штрафовать за лай собак в квартире
Владельцев домашних животных в Ростове-на-Дону могут оштрафовать за ненадлежащее содержание питомцев, напомнили городские власти.
1 октября, 12:14
Сентябрь
Стало известно, кто в Ростовской области следит за плохим обращением с питомцами
26 сентября, 08:19
В Ростовской области стаффорды загрызли насмерть двух женщин
25 сентября, 07:21
Август
«Операция отчаяния»: почему в Ростове постоянно возникают конфликты из-за ветклиник
27 августа, 14:00
Ученые выяснили, что будет с породами собак, если все человечество вымрет
20 августа, 09:38
В Ростовской области кот вынес умирающего бельчонка к людям, чтобы спасти
9 августа, 18:01
Июль
Юрист назвал суммы штрафа в Ростове за неубранные фекалии собак
16 июля, 14:30
Июнь
В центре Ростова-на-Дону заметили трехметрового питона
В Ростове-на-Дону заметили огромного питона, который самостоятельно ползает по улицам в центре города, сообщили очевидцы в Сети.
27 июня, 07:54
Черного кабана заметили на Портовой в Ростове
2 июня, 11:52
Апрель
Под Ростовом догхантер массово истребляет домашних животных
16 апреля, 11:48
В Ростове продают кота-счастливчика, приносящего удачу и богатство
13 апреля, 14:16
В Ростовской области кошка Марфа спасла от пожара хозяев и своих котят
В Сальском районе огонь охватил частный жилой дом, хозяев спасла собственная кошка, рассказали в управлении МЧС по Ростовской области.
7 апреля, 07:51
В Ростове жители измучены жарой, а дончанина поймали на попытке контрабанды крокодила
4 апреля, 15:04
Март
Малышка за миллион: как выглядят самые дорогие щенки, которых можно купить в Ростове
Щенки породы мальтипу являются самыми дорогими в Ростове, следует из данных на портале бесплатных объявлений.
17 марта, 10:02
В Ростове продают загадочного кота за 23,5 миллиона рублей
11 марта, 13:24
Полмиллиона за кота: как выглядят самые дорогие кошки, которых можно купить в Ростове
10 марта, 18:55
Новый очаг африканской чумы свиней обнаружили в Ростовской области
9 марта, 11:23
Февраль
В Ростовской области массово фиксируют вспышки африканской чумы свиней
22 февраля, 16:41
Азовский район Ростовской области попал под карантин из-за плотоядной собаки
10 февраля, 07:27

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