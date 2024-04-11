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Don_Mash

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Апрель
Житель Миллерово подорвался на гранате Ф-1
В Ростовской области житель Миллерово погиб, по предварительной версии, причиной гибели стала граната, подробностями поделился местный Telegram-канал.
11 апреля, 13:03
Февраль
В Ростове экстренно эвакуировали торговый центр. Что там произошло?
В Ростове из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ «Сокол» на проспекте Стачки, об этом сообщил местный Telegram-канал.
27 февраля, 15:43
Декабрь 2023
В Сеть слили видео атаки беспилотников и их уничтожения над Ростовской области
В Интернете появились видео вспышек в небе, что может быть моментом отражения атаки украинских беспилотников в Ростовской области, ролик разместил Telegram-канал SHOT.
17 декабря 2023, 06:39
На свободу больше не выйдет: главаря банды Амазонок осудили за убийства на Дону
15 декабря 2023, 11:38
Ноябрь 2023
Уголовное дело завели на блогера из Волгодонска, качавшегося на кресте
2 ноября 2023, 13:44
Октябрь 2023
Стали известны подробности о найденной гранате на улице в Ростове
В Ростове-на-Дону найденным на одной из улиц предметом оказалась страйкбольная граната, сообщили в региональном УМВД.
24 октября 2023, 13:49
Сентябрь 2023
Приступ эпилепсии случился у подростка, напавшего на людей у школы под Таганрогом
11 сентября 2023, 06:41
Telegram-каналы заявили о падении беспилотника на гостиницу в Батайске 7 сентября
В Батайске в ночь на четверг, 7 сентября, рухнул беспилотник на здание гостиницы, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
7 сентября 2023, 06:39
Август 2023
В Ростове-на-Дону назвали подозреваемого в диверсии на железной дороге
24 августа 2023, 07:19
Июль 2023
Ростовчанин устроил стрельбу и ранил свою жену
В Ростове-на-Дону мужчина устроил стрельбу в крупном ЖК, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
21 июля 2023, 10:26
Стали известны подробности стрельбы на улице в Ростове
В Ростове-на-Дону ссора двух мужчин на улице завершилась стрельбой, сообщили в региональном УМВД.
3 июля 2023, 14:27

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