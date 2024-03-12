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Март
В Таганроге начали подготовку бомбоубежищ после массовой атаки беспилотников
Власти Таганрога начали подготовку бомбоубежищ после масштабной атаки беспилотников по городу, об этом сообщили донские СМИ.
12 марта, 13:23
В Ростове разрушается заброшенное здание ВТУЗа
В Ростове очевидцы заявили о разрушении заброшенного здания ВТУЗ на улице Студенческой, об этом рассказали донские СМИ.
9 марта, 17:44
Февраль
В ростовском ЖК в Александровке упал дрон
29 февраля, 16:09
Декабрь 2023
Экс-глава Ленинского района Ростова Тихонов останется в СИЗО до 24 февраля
26 декабря 2023, 06:21
Август 2023
В Ростовской области погибшая в ДТП с 8 жертвами девушка была беременной
22 августа 2023, 05:19

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