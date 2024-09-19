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Донские казаки

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2024
В Ростовской области казаки-конники начали охранять ЛЭП от террористов
19 сентября, 10:00
Власти Ростовской области хотят деньгами привлечь на работу больше казаков
В правительстве Ростовской области надеются увеличить количество казачьих дружин, следует из отчета на сайте органа власти.
19 марта, 10:52
В Ростовской области жители боятся мошенников и готовятся к потеплению
16 марта, 17:07
Госдума одобрила создание казачьего мобилизационного резерва Ростовской области
В Ростовской области планируют создать казачий мобилизационный резерв, соответствующий закон приняли в Госдуме.
16 марта, 10:13
2023
В Ростовской области скончался бывший глава Каменского района Николай Кольжанов
В Ростовской области прервалась жизнь 69-летнего Николая Кольжанова, который руководил администрацией Каменским района более 12 лет, об этом сообщили в «Союзе Казаков-Воинов России и Зарубежья».
10 декабря 2023, 15:19
Донские казаки потопили бронированную баржу ВСУ на Днепре
14 ноября 2023, 14:43
Стало известно, кого будут тренировать бывшие бойцы ЧВК в Ростовской области
Бывшие бойцы ЧВК, которую основал Евгений Пригожин, теперь могут создать новое казачество в Ростовской области, сообщает «Южный федеральный».
29 сентября 2023, 07:10
В Ростове завершили создание мурала с портретом атамана Матвея Платова
В Ростове на фасаде жилого дома на улице Скачкова появился мурал с портретом атамана Матвея Платова, подробности рассказали в пресс-службе донского правительства.
29 августа 2023, 15:19
Как конезаводчики Михайликовы до революции вывели уникальную донскую породу лошадей
Донская порода лошадей хорошо известна во всем мире. Хорошо известен также и наш Кировский конезавод.
27 июля 2023, 09:33
Еще один отряд казачьей бригады «Дон» отправился из Новочеркасска в зону СВО
В Новочеркасске проводили в зону СВО очередной отряд Сводной казачьей бригады «Дон», об этом сообщил ростовский депутат Виктор Водолацкий в своем Telegram-канале.
5 июня 2023, 08:33
Казаки и полиция возьмут под охрану более 50 храмов Ростова в Вербное Воскресенье
В Ростове праздничные богослужения пройдут во всех 55 храмах города, за порядком будут следить сотрудники полиции и казаки, об этом сообщили в пресс-службе администрации.
8 апреля 2023, 10:24
2022
Казачья рота «Ростов» отправилась в зону спецоперации
Казачья рота «Ростов», состоящая из добровольцев, отправилась в зону спецоперации, рассказали в правительстве региона.
2 декабря 2022, 16:47
В Ростовской области за 12,5 млн разработают проект реконструкции поселения казаков
В Ростовской области на проект реконструкции Раздорского этнографического музея-заповедника и строительства административного здания выделили 12,5 миллиона рублей, сведения об этом появились на площадке госзакупок.
1 декабря 2022, 14:39
Митрополит Меркурий обвинил донских силовиков и казаков в неоязычестве
Ростовский митрополит Меркурий обвинил власти Франции в манипуляциях, а сотрудников силовых структур и донских казаков — в неоязычестве, об этом он рассказал во время своего выступления на Димитриевских образовательных чтениях.
10 ноября 2022, 15:24
Госэкспертиза одобрила ремонт памятника казакам-революционерам в Новочеркасске
В Новочеркасске отремонтируют памятник казакам Федору Подтелкову и Михаилу Кривошлыкову, положительное заключение по проекту появилось на портале ГИС ЕГРЗ.
17 октября 2022, 15:07
Суд заставил власти Новочеркасска отремонтировать памятник красным казакам на площади
Властям Новочеркасска придется заняться восстановлением памятника казакам Федору Подтелкову и Михаилу Кривошлыкову, решение принял городской суд.
5 октября 2022, 16:32
Слет ассоциации казачьих вузов «Казачья станица-2022» прошел в Новочеркасске
5 октября 2022, 10:01

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