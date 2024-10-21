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2024
Следователи вызвали на допрос руководство УМВД Ростова по делу ОПГ полиции
Руководство УМВД Ростова вызывают на допросы следователей, сообщает издание 1РНД со ссылкой на источники в силовых структурах 21 октября.
21 октября, 07:45
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области
В Интернете опубликовали видео, на котором показан допрос мужчины, подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Ростовской области, рассказали в областном УСКР.
18 мая, 06:00
Появились кадры с места убийства восьмилетней девочки в Ростовской области
В Интернете на видео показали работу следователей на месте убийства ребенка в Ростовской области, ролик опубликовал СКР.
18 мая, 05:39
В Ростовской области допрашивают учителей из-за гибели ребенка на физкультуре
Следком в Донецке проверяет ситуацию с трагической гибелью 12-летнего мальчика во время урока физкультуры на спортивной площадке одной из школ города, сообщили в ведомстве.
24 апреля, 15:53
Студента из Таганрога будут судить за попытку госизмены
В Московском военном суде рассматривается дело студента из Таганрога, обвиняемого в попытке государственной измены, сообщает «Ъ».
17 апреля, 18:25
Суд продлил арест фигурантам дела об аксайских рынках на четыре месяца
Фигуранты дела об аксайских рынках останутся под арестом до 15 июня, об этом сообщили донские СМИ.
16 февраля, 07:52
2023
Подвозил до банкомата: в Ростовской области судят инспектора ДПС из банды вымогателей
8 декабря 2023, 09:53
«Девочка запуталась»: как подростка из Волгодонска осудили на шесть лет
17 октября 2023, 14:16
Жителя Ростовской области жестоко убили в центре Москвы
11 октября 2023, 06:25
Появилось видео допроса сообщника диверсанта-трансгендера в Ростовской области
В Интернете появилось видео задержания подозреваемого в попытке поджечь здание военкомата в Ростовской области, ролик опубликовал Telegram-канал «Че по Ростову».
18 сентября 2023, 13:10
Подросток назвал причину резни у школы в Ростовской области 11 сентября
В Ростовской области напавший на людей возле школы подросток, раскрыл свои мотивы, пишет Telegram-канал Baza.
11 сентября 2023, 07:13
Осужденная за убийство ростовчанка лишила жизни еще одного человека
18 августа 2023, 10:20
Жителя Ростовской области арестовали за убийство матери молотком
В Ростовской области заключили под стражу мужчину, который убил собственную мать, сообщили в региональном УСКР.
7 августа 2023, 09:40
Появилось видео допроса похитителя шестилетней девочки в Шахтах
В Интернете опубликованы кадры допроса жителя Шахт, подозреваемого в похищении шестилетней девочки, ролик разместило региональное УСКР.
19 июля 2023, 11:10
Похититель рассказал, как увел девочку к себе домой в Шахтах
Житель Ростовской области, которого заподозрили в похищении девочки, рассказал, как это было, видео с допросом опубликовано региональное УСКР.
19 июля 2023, 10:59
Как мигрант убил человека на улице в Ростове-на-Дону на глазах у детей
В Ростове-на-Дону задержали иностранца, который на улице убил своего родственника. Как это произошло и что грозит подозреваемому, в материале RostovGazeta.
19 июля 2023, 09:44
Уголовное дело возбудили после похищения шестилетней девочки в Шахтах
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который похитил ребенка, сообщили в региональном УСКР.
19 июля 2023, 04:41
В Ростове среди бела дня мигрант до смерти забил своего родственника 16 июля
В Ростове-на-Дону предъявили обвинение мужчине за убийство родственника, сообщили в региональном УСКР.
18 июля 2023, 09:15
Стали известны подробности задержания экс-председателя Ростовского облсуда и ее зама
Экс-главу Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее бывшего заместителя Юрову задержали по обвинению в получении взяток, сообщает ТАСС.
17 июля 2023, 20:49

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