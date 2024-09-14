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Дороги в Ростовской области

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Сентябрь 2024
Новая платная дорога появится в Ростовской области
14 сентября 2024, 12:23
Март 2024
В Ростовской области растет уровень безопасности и «взлетают» цены на воду
30 марта 2024, 15:44
Январь 2024
Мокрый снег обрушится на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
20 января 2024, 08:09
Декабрь 2023
На развитие транспортной системы ЮФО выделят 150 млрд рублей к 2025 году
25 декабря 2023, 11:00
В Ростовской области на границе с ДНР откроют пункт весогабаритного контроля
22 декабря 2023, 07:45

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