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Дорожная карта России

Дорожная карта России

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Шоу-проект "Дорожная карта" - это уникальный транспортный эксперимент, который мы решили провести по всей России. Мы выясним как новые транспортные объекты - мосты, путепроводы и трассы, построенные в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" изменили жизнь жителей: сделали городские маршруты более комфортными и сократили время в пути. Для этого наши эксперты: автоблогер с 10-летним водительским стажем Артем Коротанов и социолог Дарья Килина вместе с жителями попробуют испытать транспортные объекты на прочность, городские маршруты – на проходимость, и проверить уровень кортизола у автомобилистов, проводивших десятки минут в пробках. Каждый из испытуемых транспортных объектов появился в последнее десятилетие и должен был разгрузить городской трафик, но стало ли это спасением для жителей? Проверим и откроем «Дорожную карту».
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