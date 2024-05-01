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Дорожная разметка

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Май
На дорожную разметку в Ростове потратят почти 200 млн рублей
В Ростове обновят дорожную разметку и установят дорожные знаки и опоры к ним, сообщается на сайте госзакупок.
1 мая, 07:41
Март
Ремонт моста по Стачки в Ростове продлится до 1 сентября
В Ростове планируют отремонтировать путепровод Стачки через железную дорогу за 23,9 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.
21 марта, 13:15
Сентябрь 2023
Пешеходную разметку нанесли прямо поверх ям в ухабов на дороге в Ростовской области
17 сентября 2023, 10:56
Июнь 2023
В Ростове-на-Дону измерили ямы на дорогах на улице Таганрогской
В Ростове-на-Дону сотрудники ГИБДД проверили состояние дороги на улице Таганрогской, сообщают СМИ.
30 июня 2023, 13:37

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