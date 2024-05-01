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Дорожная разметка в Ростове

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Май 2024
На дорожную разметку в Ростове потратят почти 200 млн рублей
В Ростове обновят дорожную разметку и установят дорожные знаки и опоры к ним, сообщается на сайте госзакупок.
1 мая 2024, 07:41
Август 2023
В Ростове обновили дорожную разметку на Западном и Северном
В Ростове на 70% выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки, заявил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.
11 августа 2023, 15:43
Июнь 2023
В центре Ростова нанесли новую разметку под платную парковку
В Ростове на улицах Суворова появилась новая дорожная разметка под платную парковку, информацией об этом поделился местный Telegram-канал.
23 июня 2023, 10:14
Май 2023
Власти прокомментировали жалобы водителей на стертую дорожную разметку в Ростове
Жители Ростова сообщили о высокой вероятности аварий в городе из-за стертой дорожной разметки, власти ответили, когда исправят ситуацию.
20 мая 2023, 07:28

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