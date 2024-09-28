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Дорожные ограничения в Ростове

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Сентябрь 2024
В Ростове ограничат движение из-за ремонта фасада здания на Большой Садовой
Дорожные ограничения введут для пешеходов из-за ремонта фасада здания на Большой Садовой, 98 в Ростове, сообщили в горадминистрации.
28 сентября 2024, 17:05
Август 2024
Из-за фестиваля в Ростове перекроют центр города. Где нельзя будет проехать?
В Ростове из-за туристического гастро-ремесленного фестиваля «Купеческий двор» ограничат движение, сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.
14 августа 2024, 07:36
Июль 2024
«Не спать!»: в Ростове перекроют дороги из-за ночного забега
В августе в Ростове пройдет легкоатлетический ночной забег «Не спать!», предупредили в Департаменте автомобильных дорог города.
14 июля 2024, 06:57
Центр Ростова перекроют из-за велопарада 14 июля
12 июля 2024, 08:10
Май 2024
Центр перекроют для машин из-за велопарада в Ростове. Где нельзя будет проехать?
Велопарад пройдет в Ростове 26 мая, сообщается на сайте городской администрации.
24 мая 2024, 08:40
В Ростове ввели массовые ограничения для электросамокатов
4 мая 2024, 08:38
Апрель 2024
Дороги в Ростове перекроют из-за концерта и спортивных мероприятий 1 мая
В День труда в Ростове введут дорожные ограничения, сообщили в администрации города.
19 апреля 2024, 09:24
По всему Ростову перекроют дороги до октября из-за ремонта
14 апреля 2024, 10:57
Улицы начнут перекрывать в Ростове с 10 апреля из-за ремонта на теплосетях
Новые ограничения движения появятся в Ростове на следующей неделе, сообщается на портале горадминистрации.
7 апреля 2024, 15:04
Март 2024
Две центральные улицы Ростова перекроют на полгода
Из-за работ на теплосетях новые дорожные ограничения ожидают Ростов, предупредили в городском департаменте транспорта.
17 марта 2024, 15:32

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