Дорожные ограничения в Ростове

Из-за фестиваля в Ростове перекроют центр города. Где нельзя будет проехать?

В Ростове из-за туристического гастро-ремесленного фестиваля «Купеческий двор» ограничат движение, сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.