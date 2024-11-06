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Дорожные работы

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Ноябрь
Ежегодно на ремонт дорог в Ростове-на-Дону необходимо тратить от 3 млрд рублей
6 ноября, 18:50
Дорожные работы и ДТП спровоцировали многокилометровую пробку на трасе М-4 «Дон»
1 ноября, 13:11
Октябрь
ФАС оштрафовала «Ростовское ДСУ» почти на 60 млн рублей за картельный сговор
29 октября, 12:04
Дорожные работы парализовали движение при въезде в Ростов со стороны Чалтыря
25 октября, 13:13
В Ростове до конца года отремонтируют еще один участок дороги на Малиновского
21 октября, 18:01
Движение под Ростовом на М-4 «Дон» парализовано из-за дорожных работ
Из-за дорожных работ образовалась огромная пробка на трассе М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону. Актуальные данные появились на платформе «Яндекс Карты».
21 октября, 07:18
Машины встали в пробке на выезде на М-4 «Дон» из-за ремонта под Ростовом-на-Дону
3 октября, 09:02
В октябре введут массовые ограничения для автомобилистов в Ростове
Для водителей авто введут ряд ограничений в ближайшие дни, следует из данных на сайте администрации Ростова.
1 октября, 05:36
Сентябрь
Водители встали в огромной пробке на М-4 «Дон» под Ростовом из-за ремонта дороги
В Аксайском районе Ростовской области автомобилисты стоят в огромном заторе, актуальная дорожная ситуация обозначена в навигаторе сервиса «Яндекс. Карты».
30 сентября, 07:35
Август
Несколько улиц перекроют в Ростове-на-Дону до 31 декабря
31 августа, 05:36
В центре Ростова-на-Дону мусоровоз провалился в траншею
27 августа, 10:10
Июль
В Ростовской области на 907 км трассы М-4 «Дон» начались дорожные работы
В Ростовской области дорожники начали ремонтные работы на выезде на трассу М-4 «Дон», сообщает региональное правительство в телеграм-канале.
25 июля, 10:21
В Ростове-на-Дону на два месяца ограничили движение рядом с набережной
12 июля, 17:04
Июнь
В Ростове-на-Дону приостановили работу троллейбусов №5 и №9
В Ростове-на-Дону перестанут работать троллейбусные маршруты №5 и №9. Временные ограничения введены в связи с изменениями в схеме движения транспорта, сообщает пресс-служба администрации.
21 июня, 12:03
Жителям Ростова обещали наконец вернуть горячую воду и зарплаты под 100 тысяч рублей
13 июня, 16:46
Май
В Ростовской области проверят отремонтированные дороги
В Ростовской области ищут подрядчика для выполнения работ по диагностике автомобильных дорог в регионе, сведения об этом появились на сайте госзакупок.
1 мая, 07:40
Март
Более 60 млн рублей потратят на ремонт улицы Особенной в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону выбрали подрядчика, который приведет в порядок дорогу на улице Особенной, говорится в материалах Госзакупок.
6 марта, 09:40
В Ростовской области жители считают воробьев и часами стоят в пробках на М-4 «Дон»
2 марта, 15:52
Пробки парализовали движение на 30 километрах М-4 «Дон». Показываем на карте
2 марта, 13:51
Трассу М-4 «Дон» под Шахтами парализовало пробкой в 15 километров. Что там произошло?
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» возникла пробка протяженностью 15 километров, сведения об этом появились в сервисе «Яндекс. Карты».
1 марта, 10:42

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