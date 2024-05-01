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Дорожный ремонт в Ростове

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Май
В Ростовской области проверят отремонтированные дороги
В Ростовской области ищут подрядчика для выполнения работ по диагностике автомобильных дорог в регионе, сведения об этом появились на сайте госзакупок.
1 мая, 07:40
Февраль
Жителей Ростовской области защищают от атак ВСУ, но не справляются с ямами и потопом
8 февраля, 16:31
В Ростовской области отремонтируют более 80 дорог в 2024 году
3 февраля, 13:52
Июль 2023
В Ростове в многолетней луже утонула ГАЗель с колбасой
В Ростове в Пролетарском районе в многолетней луже утонула ГАЗель компании «Тавр», об этом рассказали в местном Telegram-канале.
13 июля 2023, 13:43

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