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Дождь

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Ноябрь
Итоги недели: Голубеву пророчат отставку, пока Ростовскую область окутал первый снег
3 ноября, 16:15
Стало известно, какая погода будет в Ростове в День народного единства
В понедельник, 4 ноября, в России отмечают День народного единства. Синоптики подготовили прогноз погоды на знаменательную дату в Ростове-на-Дону.
2 ноября, 18:49
Штормовой ветер сорвал крышу жилого дома в Ростове-на-Дону
2 ноября, 16:55
Итоги дня: в Ростовской области пропадают дети и ежи, а зима вот-вот накроет регион
1 ноября, 16:25
Морозы в -8 градусов ударят в Ростовской области в начале ноября
1 ноября, 13:42
Сильный ветер с дождем накроет Ростовскую область в ближайшие сутки
В Ростовской области прогнозируют ливень и усиление ветра до 20 метров в секунду. Прогноз на 1 ноября опубликовали специалисты Северо-Кавказского УГМС.
1 ноября, 05:32
Октябрь
Буря и ливни надвигаются на Ростов-на-Дону
31 октября, 07:49
Снег в начале ноября обещают синоптики в Ростовской области
В Ростовской области первый снег ожидается через неделю. Белые хлопья накроют северную часть региона буквально через неделю.
28 октября, 19:10
Водителей предупредили о смертельной опасности на дорогах Ростовской области
Из-за дождей водителям стоит быть безопаснее и аккуратнее на дорогах в Ростовской области, предупредили в региональном управлении Госавтоинспекции.
28 октября, 17:34
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону потеплеет до +14 градусов
27 октября, 10:55
Морозы до -5 градусов ударят в Ростовской области
Ростовчанам рассказали, какую погоду ждать на выходных. Актуальный прогноз на 26 и 27 октября опубликовали сотрудники Росгидрометцентра.
25 октября, 07:18
Дожди испортят погоду в Ростове к выходным
24 октября, 13:31
Настоящий сезон дождей начнется в Ростовской области к концу недели
23 октября, 14:24
Как будто в дыму: водителей предупредили о смертельной опасности на донских трассах
В Ростове-на-Дону и области местами сильный туман, об осторожности на дорогах предупредили в региональном управлении Госавтоинспекции.
23 октября, 09:14
Стало известно, сколько продлится бабье лето в Ростовской области
22 октября, 07:37
Проливные дожди и штормовой ветер накроют Ростов-на-Дону к выходным
22 октября, 07:34
Бабье лето и +17 градусов тепла неожиданно вернутся в Ростовскую область
21 октября, 12:46
Почвенные заморозки и снег спрогнозировали в Ростовской области с 21 октября
Дождь и мокрый снег обрушатся на Ростовскую область на следующей неделе, следует из прогнозов синоптиков.
20 октября, 17:53
На Ростов надвигается потепление до +17 градусов
Пасмурная и тёплая погода придёт в Ростов-на-Дону с 21 октября, следует из прогнозов синоптиков.
20 октября, 12:16
Стало известно, когда дожди перестанут заливать Ростов-на-Дону
Осадки на время прекратятся в Ростове, следует из прогнозов синоптиков.
20 октября, 09:44

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