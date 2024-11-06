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Дожди

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Ноябрь
После снегопада Ростовскую область накроют дожди
В Ростовской области обещают дожди и туман в ближайшие сутки. Прогноз погоды на 6 и 7 ноября опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
6 ноября, 06:21
В МЧС сообщили об угрозе подтоплений в Ростовской области
1 ноября, 13:58
Октябрь
Стало известно, какой будет зима в Ростове-на-Дону
После затяжной теплой осени в Ростов-на-Дону придут небольшие морозы. Какую погоду ждать с декабря по февраль, читайте в материале RostovGazeta.
30 октября, 16:04
Жителей Ростова предупредили о снегопаде и нулевой температуре в ближайшие дни
29 октября, 15:46
Тепло почти до +20 градусов придет в Ростовскую область
В Ростовской области прогнозируют дожди и небольшие заморозки с 29 октября. Актуальные данные о погоде опубликовали специалисты Северо-Кавказского УГМС.
28 октября, 05:20
Стал известен прогноз погоды в Ростовской области на весь ноябрь
После аномально жаркого лета и теплого сентября непонятно, чего ждать от ноября. RostovGazeta узнала прогноз на последний месяц осени в 2024 году для разных муниципалитетов Ростовской области.
23 октября, 16:07
Сезон дождей надвигается на Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ожидаются дожди. Когда прогнозируют осадки, сообщает платформа «Яндекс. Погода».
9 октября, 13:05
Аномальная жара под 30 градусов накроет Ростовскую область в выходные
Стало известно, какая погода будет в первые октябрьские выходные в Ростове-на-Дону. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
4 октября, 07:11
Будет холодать и без дождей: метеорологи дали прогноз на октябрь в Ростовской области
На территории Ростовской области выпадает недостаточное количество осадков из-за чего сохраняется почвенная засуха, пишет Северо-Кавказское УГМС.
3 октября, 14:58
Сентябрь
Мороз до -3 градусов ударил в Ростовской области
В Ростовской области воздух и почва остыли до -3 градусов, сообщает Северо-Кавказское УГМС. Отчет о погоде 25 сентября опубликован на сайте ведомства.
26 сентября, 06:27
Заморозки до -2 градусов ожидаются в Ростовской области
В ближайшие сутки, 26 сентября, в Ростовской области ожидаются заморозки, из-за которых в регионе объявили штормовое предупреждение.
25 сентября, 09:44
Дожди и похолодание до +1 градуса надвигаются на Ростовскую область
Синоптики прогнозируют дожди в Ростовской области днем 24 сентября, прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
24 сентября, 05:07
Проливные дожди или аномальная жара: какой погоды ждать ростовчанам в октябре?
Стало известно, какой погоды ждать в Ростове-на-Дону в октябре. Актуальные данные опубликовали специалисты «Гисметео».
23 сентября, 09:17
Ветер усилится в Ростовской области с 25 сентября
В ближайшие сутки в Ростовской области усилится ветер, в температура воздуха опустится до нуля, о прогнозе погоды сообщает Северо-Кавказское УГМС.
23 сентября, 05:42
Температура воздуха упала ниже нуля в Ростовской области
В северной части Ростовской области зафиксировали первые заморозки 20 сентября, сообщают специалисты Северо-Кавказского УГМС.
21 сентября, 07:36
Проливные дожди накроют Ростовскую область
Синоптики прогнозируют дожди 17 сентября почти во всех районах Ростовской области, информация об этом размещена на платформе «Яндекс. Погода».
17 сентября, 07:32
Синоптики сообщили, когда Ростовскую область накроет дождями и похолодает
Стало известно, когда дожди вернутся в Ростовскую область, об этом говорится в прогнозе синоптиков на ближайшую неделю.
16 сентября, 07:17
До +15 градусов днем похолодает в Ростове-на-Дону
Синоптики опубликовали прогноз погоды на сентябрь, согласно которому в Ростове температура опустится до +15 градусов, информация опубликована на сайте «Яндекс.Погода».
10 сентября, 06:31
«Это будет ужасно»: эксперт сообщил, что произойдет с дорогами в Ростове после зимы
4 сентября, 13:55
Стало известно, когда Ростов перестанет заливать дождями
В ближайшие сутки, 5 сентября, осадков не ожидается, несмотря на пасмурную погоду, сообщают в Росгидрометцентре.
4 сентября, 05:06

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