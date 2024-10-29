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Дожди в Ростове

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2024
Жителей Ростова предупредили о снегопаде и нулевой температуре в ближайшие дни
29 октября 2024, 15:46
Аномальные перепады воздуха до 10 градусов ждут Ростов-на-Дону в октябре
Сильные перепады температур прогнозируют в Ростове до конца октября, следует из прогнозов синоптиков.
16 октября 2024, 10:51
Стало известно, сколько продлится бабье лето в Ростове
Бабье лето продлится в Ростове до третье декады месяца, следует из прогнозов синоптиков.
13 сентября 2024, 11:45
Стала известна погода в Ростове на весь июль
26 июня 2024, 10:42
Стало известно, когда Ростов накроет жарой выше +35 градусов
Ясная и жаркая погода установится в Ростове в начале июля, следует из прогнозов синоптиков.
25 июня 2024, 14:02
Стало известно, когда вернется жара в Ростов после резкого похолодания
Дожди будут заливать Ростов до конца июня, предупредили синоптики.
24 июня 2024, 15:32
Резкое похолодание сменит в Ростове аномальную жару
14 апреля 2024, 09:01
Неожиданное потепление нагрянет в Ростов с понедельника
Плюсовая погода укрепится в Ростове со следующей недели, рассказали синоптики.
17 марта 2024, 17:55
Стало известно, ждать ли в Ростове мороза на Крещение
Пасмурная погода установится в Ростове перед Крещением, прогнозируют синоптики.
14 января 2024, 05:44
2023
В Ростове ночью 22 ноября перекроют проезд по улице Пойменной
В Ростове жители не смогут проехать по улице Пойменной в ночь на 22 ноября, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
21 ноября 2023, 15:11
В Ростовской области готовят поля для стрельбищ и выращивают грибы в автобусах
5 октября 2023, 14:56
«Обхожу через квартал»: жители Западного в Ростове жалуются на затопленные дворы
13 августа 2023, 10:33
Дожди и жара до +36 градусов ожидают ростовчан с 24 июля
Следующая рабочая неделя в Ростове будет пасмурной и жаркой, заявили синоптики.
23 июля 2023, 17:56
Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогоды
Из-за ухудшения погоды в Ростове ввели режим повышенной готовности, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.
21 июля 2023, 17:05
В штабе ЮВО объяснили, зачем установили рядом со зданием военные габионы
Мешки с песком должны спасти здание штаба ЮВО от возможного подтопления, сообщили журналистам источники в ведомстве.
13 июля 2023, 08:50
С 30 июня синоптики пообещали Новочеркасску и Ростову дожди с грозами
30 июня 2023, 07:58
Жара с температурой до 30 градусов придет в Ростов-на-Дону на выходных со 2 июля
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных, 1 и 2 июля, температура воздуха может подняться до 30 градусов, сообщили синоптики.
30 июня 2023, 05:45
Климатолог Иошпа предупредил о ливнях с грозами в Ростовской области
28 июня 2023, 09:19
Несколько машин утонули в Ростове-на-Дону во время ливня 27 июня
В Ростове-на-Дону подтопило несколько автомобилей из-за начавшегося ливня, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
27 июня 2023, 05:08
Ростовчанам пообещали жару в 30 градусов с 26 июня
В Ростове-на-Дону в понедельник, 26 июня, прогнозируют жаркую погоду с температурой 30 градусов, сообщили в Гидрометцентре.
25 июня 2023, 04:00

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