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Дожди в Ростовской области

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Сентябрь 2024
Синоптик Назарова прогнозирует тёплый и дождливый октябрь в Ростовской области
28 сентября 2024, 09:03
Стало известно, сколько продлится бабье лето в Ростове
Бабье лето продлится в Ростове до третье декады месяца, следует из прогнозов синоптиков.
13 сентября 2024, 11:45
Август 2024
Гидрометцентр сообщил о похолодании почти до 0 градусов в Ростовской области
28 августа 2024, 08:29
Климатолог Иошпа рассказал, когда жара пойдёт на спад в Ростовской области
28 августа 2024, 08:06
Спасатели предупредили жителей Ростовской области о ливнях с ветром
Ливни и шквалистый ветер надвигаются на Ростовскую область, предупредили в управлении МЧС по региону.
22 августа 2024, 15:01
Апрель 2024
Климатолог Иошпа предупредил о возвращении ливней и холода в Ростовскую область
Теплые дни ненадолго задержатся в Ростове, предупредил климатолог Александр Иошпа.
16 апреля 2024, 17:59
Март 2024
Неожиданное потепление нагрянет в Ростов с понедельника
Плюсовая погода укрепится в Ростове со следующей недели, рассказали синоптики.
17 марта 2024, 17:55
Снег с дождем и туман накроют Ростовскую область 17 марта
Мокрый снег местами может пойти в Ростовской области в воскресенье, 17 марта, прогнозируют синоптики.
17 марта 2024, 05:57
Декабрь 2023
Синоптик Вильфанд рассказал, когда закончится непогода в Ростовской области
24 декабря 2023, 08:08
Ноябрь 2023
Шторм с ураганным ветром и снегом надвигается на Ростовскую область
В Ростовской области ожидается значительное ухудшение погоды на предстоящих выходных, сообщили в МЧС региона.
24 ноября 2023, 16:59
Дожди и туман накроют Ростовскую область с 5 ноября
4 ноября 2023, 17:34
Октябрь 2023
Заморозки до -5 градусов ожидаются в Ростовской области в течение неделе
В Ростовской области прогнозируют заморозки до -5 градусов с 18 октября, сообщили синоптики.
16 октября 2023, 08:56
Появилось видео с места массовой аварии военных машин и фуры под Самбеком
ДТП с участием военных машин и фуры произошло в районе села Самбек в Ростовской области, сообщают очевидцы.
8 октября 2023, 19:52
Военный грузовик перекрыл трассу под Самбеком в Ростовской области
На мокрой трассе в Ростовской области произошла авария с участием военных машин и фуры, сообщили в социальных сетях очевидцы.
8 октября 2023, 19:50
Станицу Елизаветинскую затопило в Ростовской области 8 октября
Станицу Елизаветинскую затопило в Ростовской области, фото оттуда размещают в социальных сетях местные жители.
8 октября 2023, 17:57
Власти сообщили о готовности к возможным ЧС в Ростовской области
8 октября 2023, 16:47
Стало известно, когда стихнет ветер в Ростовской области
Ураганный ветер стихнет в Ростовской области не раньше 10 октября, следует из прогнозов синоптиков.
8 октября 2023, 15:54
В Ростовской области рыбака отрезало от земли из-за внезапного паводка
Рыбак в Ростовской области едва не погиб из-за внезапного подъема уровня воды в реке, сообщают в социальных сетях.
8 октября 2023, 14:13
Водители заявляют о нулевой видимости на М-4 в Ростовской области из-за дождя
8 октября 2023, 12:55
Заморозки до -5 градусов ожидаются в Ростовской области с 9 октября
Мороз и минусовая температура прогнозируются в Ростовской области на следующей неделе, сообщили в Гидрометцентре.
8 октября 2023, 12:17

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